Étape clé : Un important projet de migration stratégique a été mené à bien pour les centres de distribution autonomes de DITO aux Philippines

MANILLE, Philippines, 5 août 2024 /PRNewswire/ -- DITO, l'un des trois principaux opérateurs de télécommunications des Philippines, a fait des progrès considérables dans la construction de la 5G au cours des dernières années. DITO a commencé à migrer des services vers ses propres centres de distribution en 2022 afin d'améliorer ses services de communication. Ce projet de migration a duré deux ans et s'est déroulé en deux phases. Ce projet a permis à l'infrastructure de l'économie numérique des Philippines de franchir une nouvelle étape.

1. La migration à grande échelle des services 5G SA de DITO, sans aucune interruption de service, témoigne de son expérience réussie en matière de gestion technique et de gestion de projet.

DITO a dû faire face à des défis importants dans le cadre de ce projet. La migration des services 5G SA vers les centres de distribution auto-construits de DITO dans cinq régions a impliqué plus de 3 000 appareils de plus de 10 fournisseurs de télécommunications desservant 10 millions d'utilisateurs. DITO a innové en matière de gestion technique, de gestion de l'organisation, de fourniture d'ingénierie et de contrôle des risques :

Gestion optimale du portefeuille de projets basée sur une approche de gestion de l'ensemble des projets : Cette méthode a permis de modéliser systématiquement le réseau central, le réseau IP, le réseau de transport, le réseau de service et le système informatique. La DITO a identifié les principales voies de livraison, vérifié de manière itérative les solutions techniques et établi une matrice de livraison à plusieurs niveaux impliquant les ingénieurs sur place, l'équipe locale aux Philippines , le siège et l'équipe de recherche et développement.

: Cette méthode a permis de modéliser systématiquement le réseau central, le réseau IP, le réseau de transport, le réseau de service et le système informatique. La DITO a identifié les principales voies de livraison, vérifié de manière itérative les solutions techniques et établi une matrice de livraison à plusieurs niveaux impliquant les ingénieurs sur place, l'équipe locale aux , le siège et l'équipe de recherche et développement. Livraison agile et amélioration continue : La migration des services s'est déroulée sans heurts, ce qui a permis d'éviter les tempêtes de signalisation. Pour accélérer le processus de migration, DITO a mis en place deux équipes. En moyenne, une migration a été effectuée tous les un à deux jours, en gérant deux à trois tâches par migration. Chaque jour, l'examen et la correction des erreurs ont permis de garantir une livraison agile.

: La migration des services s'est déroulée sans heurts, ce qui a permis d'éviter les tempêtes de signalisation. Pour accélérer le processus de migration, DITO a mis en place deux équipes. En moyenne, une migration a été effectuée tous les un à deux jours, en gérant deux à trois tâches par migration. Chaque jour, l'examen et la correction des erreurs ont permis de garantir une livraison agile. Gestion stricte des risques : DITO a identifié les risques par le biais d'un brainstorming, d'un enregistrement des risques et d'entretiens avec des experts. L'entreprise a méticuleusement analysé les causes profondes et formulé des plans d'atténuation. DITO a élaboré des mesures d'atténuation des risques et des plans d'urgence avant, pendant et après chaque migration.

2. La collaboration entre DITO et ses fournisseurs a favorisé la livraison de 5G SA et a permis la réussite du projet.

Le réseau central est le « cerveau » du réseau. La migration des services du réseau central - le cerveau du réseau - est la partie la plus difficile et la plus complexe du processus de migration. En utilisant une plateforme de conception, de déploiement, de test et de migration du réseau de bout en bout, l'équipe du projet a réussi à réaliser des opérations rationalisées et professionnelles, garantissant une construction rapide du réseau 5G SA au cours du processus de migration :

Conception : La conception d'une solution de service de bout en bout a été associée à des capacités de gestion technique complètes et à des solutions d'exploitation spécifiques à un domaine afin de garantir une réussite totale de l'exploitation.

: La conception d'une solution de service de bout en bout a été associée à des capacités de gestion technique complètes et à des solutions d'exploitation spécifiques à un domaine afin de garantir une réussite totale de l'exploitation. Déploiement : La plateforme d'exploitation automatique et rationalisée a permis le déploiement automatique de bout en bout de VNF .

La plateforme d'exploitation automatique et rationalisée a permis le déploiement automatique de bout en bout de VNF . Test : Les produits ont été testés en parallèle. Cette étape a été suivie d'un test de solution. Les logiciels et le matériel ont été testés de manière indépendante et hiérarchique.

Les produits ont été testés en parallèle. Cette étape a été suivie d'un test de solution. Les logiciels et le matériel ont été testés de manière indépendante et hiérarchique. Migration : Conformément au protocole standard, la migration a été effectuée dans l'ordre suivant : la transmission, l'IP, le réseau central et les services de la couche supérieure.

DITO et ses fournisseurs ont mis en place une solide équipe d'assurance hiérarchique à trois niveaux, composée de plus de 1 000 experts issus de tous les domaines concernés. Cela a contribué à la réussite du projet.

3. Le succès de la migration du DC de DITO renforcera l'avance de DITO dans la mise en place de la 5G.

Au cours des trois dernières années, DITO a été un leader de l'innovation en matière de services 4G/5G aux Philippines. Elle a introduit les services 5G SA 2C et 2H dans le pays. Des réseaux completèment nuagiques, entièrement convergents et distribués ont été construits après l'achèvement de ce projet de migration. Ces réseaux permettront d'augmenter la capacité afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'abonnés et d'accélérer l'exploration et le développement de services innovants tels que les lignes privées 2B et les communications par satellite.