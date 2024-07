ETSCAF s'associe à dss+

La fusion renforce les capacités de dss+ dans les secteurs de la transformation culturelle et du développement du leadership

GENÈVE, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- dss+ a annoncé aujourd'hui qu'ETSCAF, leader de la sécurité au travail en France, allait rejoindre dss+. Avec l'acquisition d'ETSCAF, dss+ renforce encore son expertise en gestion des risques opérationnels et en sécurité. Ce rapprochement vise à renforcer ses capacités dans les secteurs du développement du leadership, de la sécurité au travail, et de la transformation culturelle.

« Depuis sa création, dss+ travaille à protéger les personnes au travail. Aujourd'hui, notre cabinet de conseil est le seul à avoir les capacités nécessaires pour aider à mener des opérations durables et résilientes », explique Cédric Parentelli, directeur du marché Europe, Moyen-Orient et Afrique. « En unissant nos forces à celles d'ETSCAF, nous solidifions notre position de chef de file afin d'offrir à nos clients industriels des programmes de sécurité innovants, intégrés et efficaces, des programmes qui améliorent leurs capacités, leurs cultures et leurs comportements afin d'assurer la sécurité de tous. »

ETSCAF est reconnu pour sa grande expertise dans le domaine du développement du leadership, de la sécurité au travail et de la transformation culturelle. L'entreprise a été fondée en 1992 chez Esso puis rentre en 2002 dans le giron du Groupe Air Liquide avant de prendre son autonomie en 2009, elle offre aujourd'hui ses services à de nombreuses grandes entreprises en France et ailleurs dans le monde.

« dss+ est un leader international de la transformation des environnements de travail. Il les rend plus sûrs et plus résilients » a expliqué Gilles Rabergeau, Président d'ETSCAF. « Nous avons hâte de rejoindre dss+. Ensemble, nous pouvons offrir une solution unique et de haute qualité pour le développement du leadership et la transformation culturelle, basée sur des outils pragmatiques de terrain, qui permet de faire participer tous les niveaux d'une entreprise, des cadres aux opérateurs en passant par les employés isolés. »

ETSCAF, dont le siège se situe à Paris, apporte plus de 60 consultants expérimentés aux fortes expériences dans le domaine de l'ingénierie et de l'industrie. Avec les consultants d'ETSCAF, dss+ comptera plus de 1 500 employés et experts travaillant au service de ses clients internationaux.

À propos de dss+

