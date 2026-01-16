Étude MedUX sur la 5G en France : Bouygues et Orange dominent le marché avec un service de qualité

La France domine parmi les meilleures performances de débit européennes

Bouygues Telecom offre la meilleure expérience mobile et progresse dans ses déploiements 5G

Orange assure des vitesses de téléchargement et de streaming optimales

PARIS, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le secteur des télécommunications connaît à la fois de véritables bouleversements technologiques et business, MedUX, spécialiste de l'analyse de la qualité d'expérience (QoE), dévoile aujourd'hui les conclusions de sa dernière étude dédiée à la 5G en France. Ce rapport, basé sur des millions de tests menés au troisième trimestre 2025, met en lumière les performances des opérateurs français et positionne même la France comme un véritable pionnier au niveau européen.

L'étude révèle notamment un paysage concurrentiel dynamique où :

Bouygues Telecom s'impose comme le leader global, décrochant les prix de la meilleure expérience mobile globale, de la fiabilité et de la réactivité réseau. L'opérateur progresse également dans ses déploiements 5G et offre la latence moyenne la plus basse (environ 28,3 ms), assurant une très bonne expérience de jeu.

Orange excelle en matière de vitesse et de services de données, affichant les débits de téléchargement les plus élevés (105,5 Mbps en moyenne) et une domination sur l'expérience Data & OTT, ainsi que le meilleur rapport qualité-prix-vitesse. Orange se distingue également en streaming Ultra HD, avec plus de 34 % des sessions réalisées en cette qualité.

SFR se démarque par la latence de jeu la plus basse du marché (32,1 ms), offrant une expérience optimale pour les applications interactives et les gamers, et une excellente réactivité DNS.

Free développe la 5G Standalone (SA), avec plus de 8 % de ses échantillons 5G fonctionnant en mode SA.

L'étude MedUX souligne également que la France figure parmi les meilleures performances de débit européennes, avec des vitesses moyennes de téléchargement de près de 90 Mbps. Cependant, des marges d'amélioration subsistent, notamment sur la réactivité réseau (latence moyenne à près de 30 ms contre moins de 20 ms pour les meilleurs en Europe) et l'adoption de la 5G SA qui reste limitée pour la majorité des opérateurs.

Ces résultats offrent une perspective unique sur l'état actuel et l'avenir de la 5G en France.

Le rapport complet est téléchargeable ici.

