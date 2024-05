Étude "The Total Economic Impact™ of DeepL" : 345% de ROI et 2,8M€ d'économies pour les entreprises clientes.

COLOGNE, ALLEMAGNE, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de l'IA linguistique, DeepL, a publié les résultats d'une étude menée par Forrester Consulting. Elle met en évidence l'impact commercial positif des outils de traduction IA de DeepL, tous secteurs d'activité confondus, et démontre que la traduction est l'un des domaines les plus stratégiques de la mise en œuvre de l'IA pour les entreprises qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires et à pénétrer plus rapidement de nouveaux marchés.

"The Total Economic Impact™ of DeepL ", a étudié les avantages, les risques, les coûts et la flexibilité pour les entreprises qui utilisent DeepL Translator. Forrester Consulting a interrogé quatre entreprises de différents secteurs parmi lesquels le secteur de l'énergie, des services financiers, des services juridiques et le secteur pharmaceutique afin de créer une organisation composite pour son analyse.

Les conclusions de cette recherche révèlent que l'entité composée qui a recours à DeepL a fait des économies significatives tout en optimisant grandement l'efficacité de son équipe. L'étude souligne l'effet transformateur de la technologie de traduction IA sur le succès des entreprises internationales, avec des bénéfices clairs tels que :

Une réduction de 90 % du temps de traduction des documents internes

Un retour sur investissement (ROI) de 345 % sur trois ans

Une réduction de 50 % de la charge de travail de traduction

Des économies de 227 430 euros sur trois ans dans le domaine des flux de travail

sur trois ans dans le domaine des flux de travail Des économies d'efficacité de 2,8 millions d'euros sur trois ans.

DeepL a donc permis aux entreprises de diminuer considérablement leur délai de traduction et leur volume de travail en traduction, libérant ainsi du temps pour que le personnel puisse se consacrer à d'autres missions, tout en maintenant une qualité de traduction élevée. En outre, DeepL a permis de réduire le nombre de tâches de traduction de documents traitées en externe, ce qui s'est traduit par une plus grande efficacité et une réduction des coûts.

Les employés des organisations interrogées ont souligné l'efficacité accrue apportée par DeepL et son impact sur leurs flux de travail quotidiens. "Grâce à DeepL, nous gagnons du temps sur le traitement des demandes, ce qui se traduit par des économies de coûts ou la génération de bénéfices. Nous ne perdons plus notre temps à essayer de comprendre manuellement ce qu'il s'est passé; à présent, nous pouvons nous atteler à des tâches plus variées et productives, avec une plus grande valeur ajoutée", explique un responsable d'application logicielle interrogé dans le cadre de l'étude.

Grâce à sa technologie avancée d'IA linguistique et à la précision inégalée de ses traductions, DeepL révolutionne la façon dont les entreprises communiquent à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus : "The total Economic Impact of DeepL™".

À propos de DeepL :

DeepL est un leader mondial de l'IA linguistique. Depuis 2017, son produit phare, DeepL Traducteur, offre des traductions IA les plus précises au monde, permettant aux entreprises du monde entier de s'affranchir des barrières de la langue. DeepL Write, son assistant de rédaction IA, améliore les textes professionnels en boostant la créativité des équipes dans leurs processus de rédaction et en transformant leur façon de communiquer. L'IA linguistique de DeepL associe l'expertise de ses chercheurs et ingénieurs à celle de ses linguistes chevronnés pour créer des outils capables d'offrir aux entreprises une longueur d'avance sur leurs concurrents, et ce grâce à des traductions précises, une technologie innovante et une sécurité maximale. Fondée et dirigée par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, la société DeepL est soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que IVP, Benchmark et b2venture.

Sebastian Ries, Openers GmbH, [email protected], +49 1578 058 8488

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2411218/DeepL_Logo.jpg