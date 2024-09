EUCOTTON met la qualité et la durabilité du coton européen à l'honneur au salon Munich Fabric Start

Promue par l'Alliance européenne du coton pour souligner l'engagement environnemental et social des secteurs grec et espagnol du coton, cette initiative a été l'un des points forts de l'un des plus grands salons du textile en Europe .

Plus de 15 000 acheteurs et visiteurs professionnels ont eu l'occasion de découvrir les splendides caractéristiques qui placent le coton européen parmi les matières les plus prestigieuses du monde, ainsi que des programmes tels que le système de traçabilité EUCOTTON, qui projette le secteur dans l'avenir.

MUNICH, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Plus de 15 000 acheteurs et professionnels de l'industrie étaient présents cette semaine à Munich Fabric Start, l'un des plus importants salons textiles d'Europe, où ils ont eu la chance de découvrir toutes les nouvelles tendances qui façonneront la saison automne/hiver 2025/2026. Parmi les nouveautés les plus innovantes de la liste des exposants figure l'initiative EUCOTTON, qui a saisi l'occasion pour promouvoir, pour la première fois en Allemagne, le caractère unique du coton européen, tant en termes de qualité que de durabilité.

Créée par l'Alliance européenne du coton (ECA), cette initiative rassemble l'ensemble de la chaîne du coton dans les deux pays producteurs européens, la Grèce et l'Espagne, avec un autre objectif clair : garantir la traçabilité complète de la fibre. Une demande de longue date des consommateurs conscients et des marques de mode désireuses de créer des produits plus durables, satisfaite grâce à un système de traçabilité complet qui va de la ferme à la mode.

Le stand d'EUCOTTON était l'endroit idéal pour que les stylistes, les chefs de produit et les créateurs de mode découvrent comment, avec des chaînes d'approvisionnement plus courtes, des semences 100 % sans OGM et des valeurs sociales solides, le coton européen apporte la réponse à leur quête de matières premières durables.

En particulier, grâce à un atelier organisé le mardi 3 par l'ECA dans le cadre du programme de conférences influentes de l'événement, dans lequel les représentants de l'organisation (M. Antonis Siarkos, M. Dimitris Polyhronos et M. Vasileios Markou), ont présenté l'approche innovante d'EUCOTTON pour créer des vêtements européens, durables et de haute qualité qui sont traçables à 100 %, de la ferme à la boutique. Ce débat a été suivi d'une table ronde (avec M. Jens Wirth, directeur général de la Bourse du coton de Brême, Mme Michela Puddu, directrice de Gherzi Textil Organisation, Mme Anne Oudard, spécialiste du coton de Cotton Diaries et Mme Laura Pianazza, spécialiste de la mode), explorant les possibilités et les synergies entre l'industrie européenne du coton et l'industrie allemande du textile et de la mode afin de garantir une production plus durable et plus responsable.

Et ce n'est pas tout : Les producteurs de coton européens adoptent des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs pour réduire l'utilisation des pesticides et emploient des techniques de surveillance de l'eau pour une utilisation régulée et durable de l'eau. L'ensemble du cycle de production est contrôlé par des critères stricts de contrôle de la qualité définis par l'Union européenne, et la proximité des zones de production et de traitement du coton avec les marques européennes réduit l'empreinte carbone des produits finaux.

Avec plus de 40 000 mètres carrés et plus de 1 000 collections réparties dans huit zones différentes, Munich Fabric Start est l'un des principaux événements pour les industries du textile et de la mode en Europe, et le meilleur endroit pour entrer en contact avec l'industrie allemande. Selon Antonios Siarkos, président de l'Alliance européenne du coton : « L'Allemagne est un marché très important pour l'initiative EUCOTTON. Avec ses professionnels hautement qualifiés et ses marques respectueuses de l'environnement, nous sommes convaincus que le coton européen a un rôle important à jouer dans ce domaine, et Munich Fabric Start est le rendez-vous idéal pour commencer à nouer les relations qui en feront l'un des matériaux les plus recherchés sur ce marché dans les années à venir ».

En effet, avec plus de 1 400 entreprises, 120 000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 32 milliards d'euros, selon la Confédération de l'industrie allemande du textile et de la mode, ce pays est non seulement l'un des plus grands acteurs du marché mondial de la mode, mais il est aussi particulièrement sensible aux questions de durabilité et d'environnement. Selon le GfK Consumer Panel Fashion, 69 % des consommateurs allemands déclarent que la compatibilité environnementale et sociale est très ou assez importante pour eux lorsqu'ils achètent des vêtements et des chaussures. Il s'agit donc d'un marché parfaitement en phase avec les valeurs d'EUCOTTON.

Pour en savoir plus, consultez le site : eucotton.eu.

À PROPOS DE L'ALLIANCE EUROPEENNE DU COTON

L'Alliance européenne du coton (ECA) est une association de niveau européen formée par la collaboration active des producteurs de coton et des associations industrielles des pays producteurs européens. Les membres fondateurs de l'Alliance sont les organisations interprofessionnelles, les acteurs sectoriels et les associations de fabricants en Grèce et en Espagne, qui représentent 100 % du secteur du coton en Europe.

La campagne EUCOTTON est mise en œuvre par l'ECA dans le but d'accroître la visibilité du coton européen et de sensibiliser à ses caractéristiques de durabilité et de qualité dans plusieurs marchés cibles européens. Campagne cofinancée par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n° 1144/2014 - Enjoy, it's from Europe.

