europages lance de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience B2B des PME françaises et européennes

PARIS, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- europages, la plateforme de sourcing B2B la plus complète en Europe, exploitée par Visable GmbH, a récemment annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités destinées à aider les PME françaises et européennes à développer leurs activités B2B tout en améliorant l'expérience des vendeurs et des acheteurs, quelle que soit leur langue.

La nouvelle version de la plateforme offre désormais aux vendeurs la possibilité de publier leurs produits grâce à l'IA avec le « Product editor », permettant de créer et optimiser facilement et à grande échelle les annonces de produits et de services. Cette fonctionnalité extrait automatiquement les informations sur les produits du site Web de l'entreprise ou de son catalogue PDF, simplifiant ainsi le processus de mise en ligne rapide et précise des offres. Un algorithme de traduction basé sur l'IA traduit également instantanément les informations sur l'entreprise et les produits dans 21 langues.

L'algorithme de recherche avancé (Advanced Search Algorithm) permet désormais des connexions plus efficaces entre les vendeurs et les acheteurs, garantissant que les produits et services atteignent les acheteurs les plus pertinents, augmentant ainsi les chances d'établir des connexions commerciales précieuses.

Une nouvelle fonctionnalité de statistiques, appelée Business Insights, fournit des données précieuses pour prendre des décisions plus éclairées et optimiser les stratégies commerciales des vendeurs. De nouvelles options publicitaires permettent également aux entreprises de renforcer leurs offres, avec des fonctionnalités comme Top Ranking pour apparaître en tête des recherches pertinentes et Marques Sponsorisées augmentant la visibilité de la marque et atteignant plus de clients potentiels.

De plus, l'application mobile europages a été mise à jour pour intégrer ces améliorations, offrant une expérience plus complète tant pour les acheteurs que pour les fournisseurs, et augmentant les opportunités d'affaires.

Pour les acheteurs, ces changements améliorent encore la qualité de leurs résultats de recherche. Désormais, les vendeurs peuvent sélectionner leur région de livraison, tandis que les acheteurs peuvent choisir où ils souhaitent acheter, améliorant considérablement l'approvisionnement avec un accent régional.

"C'est une étape importante pour Visable et pour nos plateformes Europages et wlw. C'est un développement technique significatif vers un marketplace transactionnel.En seulement neuf mois, nous avons réussi à unifier techniquement les deux plateformes et à mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités communes sur les deux sites. La rapidité et l'excellence dans l'exécution de nos équipes sont remarquables et me rendent très confiant pour l'avenir. Les fournisseurs à travers l'Europe et les acheteurs du monde entier bénéficieront grandement de ces intégrations", explique Peter F. Schmid, PDG de Visable.

À propos d'europages

europages est la plateforme internationale de sourcing B2B la plus complète. Présente dans 28 marchés européens et prenant en charge 15 langues, elle facilite et accélère la visibilité internationale des PME vers les marchés étrangers et les opportunités commerciales parmi des fournisseurs vérifiés et fiables, rendant les produits et services accessibles aux acheteurs à l'international.

Aujourd'hui, europages compte environ 2 millions d'entreprises enregistrées. Les fournisseurs sont exclusivement européens, tandis que les entreprises acheteuses proviennent du monde entier. Avec wlw ("wer liefert was"), la plateforme B2B leader dans la région DACH, europages atteint plus de 1,5 millions d'acheteurs B2B par mois qui recherchent des informations détaillées sur les entreprises et les produits.

europages et wlw font toutes deux partie de Visable GmbH, une entreprise fondée en réponse aux défis de l'internationalisation et de la numérisation dans le secteur B2B, qui emploie aujourd'hui environ 566 personnes dans ses bureaux à Hambourg, Berlin, Münster, Hangzhou, Paris et Milan. En tant que structure commune pour les marques wlw et europages, Visable élargit continuellement ses plateformes B2B et ses services de marketing en ligne.

Media enquiries: europages

Press Office in France:

Laura Piasek

[email protected]

Tel: +33 7 58 15 7 5 23

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2555118/europages_Logo.jpg