Evernex désigne un nouveau Chief Revenue Officer (CRO) et une nouvelle Directrice des Finances (CFO)

Le prestataire de services de maintenance tierce annonce les nominations de Jean-Marc Gottero au poste de CRO et de Valérie Truelle au poste de CFO.

PARIS, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Evernex a annoncé aujourd'hui que son Comité exécutif a été renforcé par la nomination d'un nouveau Chief Revenue Officer et d'une nouvelle Directrice Financière. Ces nominations font suite à une croissance annuelle de l'entreprise à deux chiffres, tandis que les clients réduisent leurs coûts de maintenance et renforcent leurs capacités d'ingénierie à travers le monde.

Stanislas Pilot, président et Directeur Général d'Evernex, a synthétisé les deux arrivées au Comité exécutif :

"Les nominations de Jean-Marc et Valérie renforcent notre position sur le marché en tant que leader mondial de la tierce maintenance. Tous deux nous aideront à orchestrer notre stratégie de croissance accélérée, alors que des plus en plus d'entreprises de toutes tailles se tournent vers Evernex pour bénéficier de nos solutions globales."

Les deux nominations sont basées au siège d'Evernex à Paris.

Jean-Marc Gottero rejoint Evernex en tant que Chief Revenue Officer et assumera également le poste de Directeur Général de la région APAC. Jean-Marc apporte une riche expérience en matière de développement, acquise à des postes de direction similaires chez Oracle, Cisco, et dernièrement Slack. En tant que CRO d'Evernex, Jean-Marc supervise toutes les ventes, les grands comptes, les processus de vente, la rentabilité, le marketing et les stratégies de produits.

Valerie Truelle a rejoint Evernex à la fin de l'année dernière en tant que Directrice Financière (CFO) et supervise donc l'équipe financière. Elle apporte à Evernex une compréhension générale des services de transaction, acquise dans es rôles similaires chez PwC et l'éditeur de jeux, Asmodee. Les responsabilités de Valérie en tant que CFO incluent la stratégie et la planification financière d'Evernex, la trésorerie, la gestion des relations avec les investisseurs et les actionnaires, ainsi que les fusions et acquisitions.

À propos d'Evernex :

Basée à Paris, en France, Evernex assure la maintenance de plus de 360 000 systèmes informatiques dans plus de 165 pays, et dispose d'un réseau mondial de 45 bureaux. Elle est la partenaire de maintenance privilégié des multinationales et a développé une offre flexible multi-canal et multi-fournisseur.

