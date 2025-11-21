EVOLUTION DU CONSEIL STRATEGIQUE DU GROUPE TRAVEL PLANET

NICE, France, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À la suite de l'évolution de la stratégie de développement du groupe Travel Planet intervenue en octobre 2025, Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre chargé des Transports (2019–2022), a décidé de quitter ses fonctions de Président du Conseil Stratégique du groupe.

L'actionnaire et la direction de Travel Planet remercient chaleureusement Jean-Baptiste Djebbari pour son engagement, la qualité de son travail et sa contribution aux orientations stratégiques du groupe.

Le Conseil Stratégique poursuivra ses travaux dans la continuité de la nouvelle feuille de route, au service des ambitions de développement de Travel Planet.

Contact:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2829681/Travel_Planet_Logo.jpg