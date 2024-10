EvolutionIQ renforce MedHub : la synthétisation médicale active transforme les données médicales en avantage concurrentiel

MedHub fournit une synthèse médicale complète qui permet un traitement plus rapide et plus intelligent des demandes d'indemnisation dans toutes les branches d'assurance

NEW YORK, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- EvolutionIQ, la plateforme d'orientation relative aux réclamations leader sur le marché, annonce aujourd'hui l'extension de MedHub à toutes les lignes d'assurance vie, santé, accident et risques divers. MedHub est la seule solution active de synthétisation médicale qui transforme les données médicales en un avantage concurrentiel en fournissant aux professionnels des réclamations des informations holistiques et tactiques.

Défis posés par les outils de résumé médical existants

Pour chaque demande d'indemnisation, les gestionnaires passent en moyenne 12,5 heures à examiner des données médicales complexes provenant de diverses sources, tout en gérant un volume de dossiers de plus en plus considérable. Les professionnels des réclamations peuvent passer des jours à essayer de déchiffrer les documents relatifs à une seule demande, et les demandes d'origine médicale deviennent de plus en plus complexes.

Malheureusement, la plupart des outils de résumé médical destinés à relever ce défi reposent sur la génération passive de résumés et l'examen machinal des risques qui, lorsqu'ils sont surutilisés, peuvent éroder la compétence professionnelle des demandeurs.

MedHub d'EvolutionIQ s'appuie sur les avantages technologiques d'EvolutionIQ en matière d'orientation relative aux réclamations et sur ses cinq années d'expérience dans la mise en œuvre de recommandations tactiques directement en première ligne du traitement des réclamations complexes.

Les capacités avancées d'EvolutionIQ rendent les informations médicales hautement interactives pour les professionnels de la gestion des réclamations. Grâce à la structure de MedHub qui permet à l'expert de participer à la boucle, le produit garantit des résumés exceptionnellement utiles, une synthèse claire du sinistre, des idées et des évaluations, tout en renforçant les compétences des gestionnaires de réclamations.

Cette approche favorise la pensée critique, approfondit la compréhension médicale et permet de prendre des décisions plus éclairées.

« MedHub améliore la capacité de nos professionnels des réclamations à comprendre en profondeur les circonstances médicales de leurs demandeurs et à être un partenaire dans leur parcours de retour à la santé. En l'utilisant dans notre environnement EvolutionIQ existant, nous avons élargi nos capacités afin de mieux servir nos demandeurs », déclare Amanda Staples , vice-présidente, responsable des réclamations d'assurance collective, Prudential.

La solution MedHub

MedHub ingère, traite et extrait les données de centaines de dossiers, transformant des types denses et variés de données médicales brutes et de documentation en informations tactiques. La solution d'EvolutionIQ permet aux professionnels des réclamations de prendre plus rapidement des décisions critiques grâce à une approche centrée sur l'expert en réclamations.

Les professionnels des réclamations qui utilisent MedHub explorent les chronologies médicales, découvrent les connexions cachées et s'engagent dans les données médicales brutes d'une manière qui favorise une véritable compréhension et continue à développer les compétences médicales. MedHub permet aux utilisateurs de comprendre directement les dossiers qui ont généré les informations médicales, la fonctionnalité Click for Evidence d'EvolutionIQ permettant aux utilisateurs de passer de la synthèse aux preuves en un clic.

Les assureurs qui utilisent MedHub bénéficient de avantages suivants :

Examens accélérés : Extraire rapidement des informations essentielles à partir de centaines de pages de dossiers médicaux.

Expertise renforcée : Engagez votre équipe dans une meilleure compréhension des conditions médicales et de leur impact sur les demandes d'indemnisation.

Résultats exceptionnels : Les gestionnaires de réclamations prennent des décisions plus rapides et mieux informées, ce qui permet d'améliorer l'expérience des clients et de réduire les coûts opérationnels.

« Le risque avec tout outil de résumé médical passif est qu'il invite à une approche copier/coller pour gagner du temps, et peut potentiellement nuire aux résultats des réclamations », déclare Benjamin Berry, Chief Product Officer chez EvolutionIQ. « MedHub est tout à fait différent, car il engage activement les professionnels des réclamations dans la synthèse médicale elle-même en leur donnant accès à des données essentielles, à un contexte et à un calendrier pour une prise de décision éclairée. L'accent mis par MedHub sur l'engagement des experts est un élément essentiel de la vision d'EvolutionIQ, qui souhaite devenir la première source éprouvée d'informations et d'analyses médicales dans le secteur de l'assurance. »

Grâce à sa conception légère et à son interface configurable, MedHub peut être activé et opérationnel pour n'importe quel assureur en l'espace de deux semaines, après l'intégration des données.

À propos d'EvolutionIQ

EvolutionIQ a été le premier à proposer l'orientation relative aux réclamations en 2019. Son IA explicable guide les professionnels des réclamations vers leur impact potentiel le plus élevé, y compris des conseils spécifiques sur la prochaine meilleure action. EvolutionIQ améliore l'expérience des demandeurs et offre de meilleurs résultats aux demandeurs, aux assureurs et à leurs clients. EvolutionIQ dessert les marchés de l'invalidité de groupe, de l'invalidité individuelle et de l'indemnisation des travailleurs dans le monde entier. Les produits d'IA d'EvolutionIQ ont été adoptés par 70 % des 15 premières sociétés d'assurance invalidité américaines et par un nombre croissant de sociétés d'indemnisation des accidents du travail. La société, dont le siège est à New York, emploie près de 200 personnes aux États-Unis, en Europe et en Australie. Pour plus d'informations, visitez evolutioniq.com et suivez l'entreprise sur LinkedIn.

