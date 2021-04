EX.CO fait l'acquisition de Video Technology Company Cedato et étend les capacités d'intelligence artificielle dans sa plateforme de solutions vidéo et de contenus interactifs

Projection d'une augmentation des revenus pour les éditeurs grâce à un appariement contextuel optimisé

pour les éditeurs grâce à un appariement contextuel optimisé Temps et vitesse de chargement 40 % plus rapides sur site , ce qui améliore les performances des pages et l'expérience utilisateur

, ce qui améliore les performances des pages et l'expérience utilisateur Solutions de contenu prédictif utilisant l'IA pour apparier idéalement contenu, publicités, placements et utilisateurs

utilisant l'IA pour apparier idéalement contenu, publicités, placements et utilisateurs Nouvelles options d'enchères sur en-têtes de site, téléphones portables et CTV via un serveur d'annonces en marque blanche avancé

via un serveur d'annonces en marque blanche avancé Meilleur reporting, contrôle et transparence sur un tableau de bord facile à utiliser

« Cette acquisition survient après une année marquée par l'évolution et la croissance d'EX.CO, au cours de laquelle nous avons lancé et élargi notre offre pour les entreprises, et avons renforcé nos partenariats avec certaines des entreprises médiatiques les plus importantes et les plus novatrices au monde », a indiqué Tom Pachys, PDG et fondateur d'EX.CO. « Je suis très enthousiaste au sujet de la technologie de Cedato et de sa capacité à générer des revenus sur toutes les plateformes tout en maintenant une excellente expérience utilisateur. Elle complète parfaitement ce que nous avons construit et constituera un immense avantage pour nos partenaires et la clientèle de Cedato. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe d'EX.CO », a déclaré Ron Dick, PDG et fondateur de Cedato. « Depuis la création de l'entreprise, Cedato se concentre sur la création des outils vidéo les plus avancés, avec une approche simple et axée sur le client. EX.CO a une vision similaire, une technologie puissante et une vaste clientèle fidèle. La collaboration nous permet d'offrir une technologie de pointe à notre gamme de partenaires mondiaux et de continuer à ouvrir la voie avec une innovation de produits qui répond aux principaux besoins du marché. »

Fondée en 2015, Cedato s'est rapidement imposée comme une plateforme vidéo programmatique de premier plan, offrant aux éditeurs et aux annonceurs une pile complète de technologie vidéo basée sur SaaS. En outre, la société alimente l'un des marchés privés de vidéo à la croissance la plus rapide avec des milliards de vues vidéo chaque mois.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web EX.CO ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'EX.CO

Les principaux éditeurs et entreprises du monde entier font confiance à EX.CO pour sa technologie globale avec des solutions de contenu interactif et de monétisation. La plateforme d'EX.CO permet aux éditeurs et aux entreprises de réduire l'encombrement numérique et de communiquer avec leurs auditoires de manière plaisante et stimulante. Fondée en 2012, l'entreprise compte aujourd'hui des collaborateurs partout dans le monde et est financée par des investisseurs tels que The Walt Disney Company, Saban Ventures, Viola Group, 83North et firstime.

