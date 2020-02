EXANTE Investment League : l'étudiant de Warwick s'impose face aux traders professionnels avec des échanges à risque ; retour de 105 % en 12 jours

LONDRES, 10 février 2020 /PRNewswire/ -- Adrian Yan, un étudiant à l'université de Warwick, a réussi à doubler un capital initial de 100 000 £ et à obtenir un retour de plus de 105 % en seulement 12 jours lors d'une compétition de trading virtuel inter-universitaire organisée par le courtier d'envergure mondiale EXANTE, appelée la EXANTE Investment League.

Selon l'analyste principal d'EXANTE, Colin Williams, la plupart des traders professionnels ressentiraient rapidement la pression de leur gestionnaire de risques s'ils devaient effectuer le type d'exposition réalisée par le trader novice M. Yan.

Le thème de la ligue de 12 jours de janvier était les matières premières. Des centaines de traders issus des 19 meilleures universités d'Europe, dont Oxford, Cambridge, Loughborough, LSE, Kings et la Jönköping International Business School , ont dû relever les défis posés par les événements politiques récents en Chine et en Amérique, ainsi que par d'autres conditions de marché difficiles.

M. Williams a déclaré : « Notre meilleur trader a réalisé un rendement spéctaculaire de 105 % sur une courte période de 12 jours. Après un scalpage initial relativement réussi, ses grands succès proviennent de la reconnaissance de l'événement cygne noir, ou dans le cas présent, peut-être un événement chauve-souris noire.

« Le coronavirus de Wuhan a engendré une volatilité et propulsé les marchés vers une grande aversion au risque, car toutes les implications étaient/sont encore inconnues. Notre homme a eu l'esprit suffisamment aiguisé pour reconnaître que, quel que soit le résultat, la quarantaine d'une grande partie de la Chine aurait un impact considérable sur le commerce mondial. Il a réalisé des profits intéressant en échangeant du bois en short et en long dans une bonne fourchette mais ses échanges les plus rentables venaient des Eurodollars, de la paire EUR/USD et du gaz naturel. Les eurodollars ont affiché de nombreux signes encourageants, enregistrant une forte hausse, la paire EUR/USD s'est échangée doucement à mesure que les taux américains déclinaient et le gaz naturel a été volatil, finissant à un niveau plus bas. Il a profité de l'émotion ajoutée en prenant les données situées dans les parties extérieures de la courbe en cloche pour entrer dans les échanges mais en étant rapide lors de ces derniers et libre de laisser les choses évoluer. C'est vraiment simple », a ajouté M. Williams.

N'ayant jamais officiellement étudié le trading, M. Yan attribue ses connaissances en la matière à EXANTE. Il a déclaré : « Je n'ai pas une très longue expérience en trading. Je n'ai commencé à apprendre le trading qu'à l'occasion de la première EXANTE Investor League. Voir des nombres d'action et des graphiques à la télévision m'a toujours fasciné. J'ai donc décidé de participer à la première EXANTE Investor League. Cette fois, j'ai négocié avec un état d'esprit concurrentiel. Au cours de cette ligue, j'apprenais et je négociais simultanément. »

M. Yan a ajouté : « J'ai investi dans un total de six contrats à terme, dont cinq ont généré un profit et l'un d'entre eux est devenu une perte. Il y a eu deux échanges sur lesquels j'ai réalisé les gains les plus significatifs, à savoir le Bon du trésor américain ultra mar 2020 et les contrats à terme à longueur aléatoire sur le bois mar 2020.

« Je n'ai mené aucune étude sur les actifs sous-jacents des contrats à terme car je suis encore un trader débutant à ce stade. J'ai juste pris des décisions en regardant les tendances sur les graphiques. La prochaine étape pour progresser consisterait à commencer à relier ces contrats à terme au monde réel et à comprendre comment les événements actuels affectent leur valeur », a-t-il déclaré.

Patrick O'Brien, responsable des communications chez EXANTE, a déclaré : « En tant qu'entreprise, nous avons toujours voulu développer de nouveaux talents. La EXANTE Investor League, en partenariat avec l'université de Warwick, est notre façon d'aider les étudiants à développer leurs compétences en trading qui, nous l'espérons, leur ouvriront des portes dans leur future carrière. Avec des étudiants issus de certaines des meilleures universités et écoles de commerce d'Europe telles qu'Oxford et Cambridge, nous sommes heureux de développer de jeunes talents et de donner aux étudiants des opportunités qui pourraient autrement ne pas leur être offertes. »

M. Yan a conclu : « La concurrence m'a motivé à profiter de l'opportunité de simuler le trading via la plateforme d'EXTANTE, et m'a aidé à mieux comprendre les marchés des capitaux. »

La EXANTE Investment League est une compétition de trading trimestrielle qui met au défi les étudiants issus d'universités de toute l' Europe , y compris Oxford et Cambridge, de mettre leurs compétences en trading à l'épreuve et d'investir 100 000 £ sur deux semaines pour voir combien ils peuvent obtenir en retour. Plus de 85 % des étudiants qui ont participé à cette compétition ont obtenu des retours. M. Yan a remporté 150 £ ainsi que l'opportunité de participer à un stage rémunéré avec les partenaires d'EXANTE lors de la compétition, Amplify Trading, dans la City de Londres. À la deuxième place, Adam Broadhurst a remporté 100 £, tandis qu'Adam Khaw a terminé la troisième place, avec 50 £. La prochaine EXANTE Investor League aura lieu en mars et la participation est gratuite.

