Expleo AI Pulse : Expleo analyse les évolutions de son indice mensuel de confiance de l'IA des dirigeants d'entreprises

Les dirigeants français alertent sur une bulle IA malgré une confiance stable dans les bénéfices de l'IA

Pour le deuxième mois consécutif, la confiance des dirigeants français dans l'IA se maintient à un score élevé (66 points en septembre 2025). Mais derrière cette stabilité se profile un débat brûlant : une majorité (51 %) estime que nous vivons déjà une « bulle IA », où les investissements et attentes surpassent les capacités réelles de la technologie, tandis que 39 % jugent ces craintes infondées.

PARIS, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Expleo, acteur mondial de l'ingénierie, de la technologie et du conseil, publie la deuxième vague de son baromètre « Expleo AI Pulse », un indice mensuel mesurant la confiance des dirigeants français dans l'intelligence artificielle. Après avoir abordé la régulation européenne de l'IA le mois dernier, le baromètre se concentre ce mois-ci sur la perception de la bulle IA.

L'IA séduit davantage les dirigeants, mais la prudence s'installe

Indice de confiance IA Pulse septembre 2025

Plus de 200 dirigeants ont participé à cette deuxième vague du baromètre, permettant de suivre les évolutions par rapport à août 2025. Alors que 47 % se déclarent désormais confiants dans la manière dont l'IA transforme leur organisation (+10 points), cette progression positive est contrebalancée par certaines réserves :

72 % seulement estiment que leur entreprise sait utiliser efficacement l'IA (-4 points par rapport à août) ;

efficacement l'IA (-4 points par rapport à août) ; 69 % déclarent faire confiance à leur entreprise pour l'exploiter de façon éthique, contre 76 % le mois précédent.

Ces résultats traduisent un double mouvement : d'avantage de confiance dans le potentiel de transformation de l'IA, mais aussi une lucidité croissante sur les risques possibles d'emballement.

« La confiance reste élevée dans les bénéfices de l'IA, mais la prudence gagne du terrain : c'est le signe que les acteurs économiques souhaitent sortir d'une logique d'annonces spectaculaires pour entrer dans celle des usages concrets et d'un déploiement pragmatique. » explique Damien Lasou, Directeur Général France d'Expleo.

Si l'IA demeure perçue comme une opportunité économique forte, les interrogations individuelles progressent. En effet, 44 % des dirigeants expriment désormais une inquiétude concernant l'impact de l'IA sur leur propre poste, contre 38 % en août 2025.

Malgré ces signes de prudence, l'optimisme global reste encore élevé : 68 % des dirigeants considèrent que l'IA est bénéfique pour leurs activités, en hausse de 5 points par rapport au mois dernier.

L'IA en devenir : levier de croissance ou bulle spéculative ?

Levées de fonds record, essor des modèles génératifs, intégration accélérée : en un an, l'IA a nourri autant d'enthousiasme que de doutes. Pour certains observateurs, la situation rappelle la bulle Internet des années 2000 : une expansion rapide où se mêlent innovations durables et spéculations excessives.

Cette perception est partagée par une majorité de dirigeants (51 %), qui estiment que nous sommes déjà entrés dans une véritable « bulle IA », marquée par des attentes et des investissements supérieurs aux capacités actuelles de la technologie. À l'inverse, 39 % jugent ces inquiétudes exagérées.

« L'un des enseignements majeurs de notre baromètre ce mois-ci est la confiance croissante dans la transformation que l'IA opère déjà au sein des organisations. L'IA ne doit pas être perçue comme une vague spéculative, mais une transformation concrète des modèles économiques et des organisations. Chez Expleo, nous ne dissocions pas l'innovation technologique de l'intelligence humaine ni de la réalité industrielle : derrière chaque projet IA, nous devons être mobilisés pour apporter des solutions à des besoins réels », analyse Damien Lasou.

Cette ambivalence se retrouve dans la perception globale : l'IA est perçue comme un levier de compétitivité, d'innovation et de productivité, mais les dirigeants alertent sur le risque d'un décalage entre promesses affichées et réalité opérationnelle.

Méthodologie de l'étude

L'indice de confiance « Expleo AI Pulse » mesure le sentiment des dirigeants autour de l'utilisation de l'IA, sur une échelle de 0 (très inquiet) à 100 (très confiant). Cet indice de confiance révèle les niveaux d'inquiétude, d'enthousiasme, de confiance et d'assurance à l'égard de la technologie pilotée par l'IA.

L'indice de confiance de l'intelligence artificielle « Expleo AI Pulse » est mené pour le compte d'Expleo par l'institut Opinium. L'étude, réalisée chaque mois depuis août 2025, recueille les opinions de 600 dirigeants d'entreprises en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

