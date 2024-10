Exposition "TAIWAN - Waves of Wonder : Voyage à travers les saisons de Taïwan" à Paris, découvrez l'incroyable diversité du tourisme à Taïwan

TAIPEI, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Bureau du Tourisme de Taïwan renforce activement sa présence sur le marché européen. Après le succès de la promotion à Londres en septembre, une nouvelle exposition immersive, "TAIWAN - Waves of Wonder : Voyage à travers les saisons de Taïwan", se tient à Paris, du 9 au 13 octobre 2024, à l'Espace Thorigny dans le Marais. Cette exposition met en lumière la beauté naturelle et culturelle de Taïwan à travers des installations immersives représentant les quatre saisons.

Les visiteurs français examinent attentivement les œuvres exposées lors de l'exposition dédiée à Taïwan

Les visiteurs peuvent explorer les festivals des lanternes et les feux d'artifice de Yanshui au printemps, une expérience culinaire sensorielle en été, ainsi que la splendeur des paysages automnaux longeant les chemins de fer et pistes cyclables. En plus des expositions visuelles et sonores, des ateliers quotidiens de thé taïwanais et de peinture de lanternes sont proposés, attirant de nombreux visiteurs.

Lors de la soirée d'ouverture, le 8 octobre, M. Chang-Ming Hsieh, directeur du Bureau de Francfort de l'Office du Tourisme de Taïwan, et Mme Hao Pei-chih, ambassadrice de Taïwan en France, ont assisté à la cérémonie d'inauguration avec des personnalités du secteur touristique. M. Hsieh a rappelé que l'inauguration du Centre d'Information Touristique de Taïwan à Paris le 30 avril 2024 marque un jalon important pour le développement du marché européen.

La soirée s'est poursuivie par une performance musicale de Wang Ya-ping et Karsten Hochapfel, suivie d'une dégustation de spécialités taïwanaises créées par le chef étoilé Sean Kao. Cette exposition représente une nouvelle approche pour promouvoir Taïwan comme destination touristique incontournable en Europe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526898/image_5028039_52751907.jpg

CONTACT: Yi-Jun Ke, Chef de section internationale

Tél. : +886 2-23491500 ext. 8440