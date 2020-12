EZVIZ reçoit « le prix les Étoiles des Numériques » décerné par Les Numériques, en reconnaissance de ses innovations de produits exceptionnelles

Ce prix reflète les compétences fondamentales d'EZVIZ qui propose des produits à haute performance et souligne son innovation incessante comme acteur de premier plan sur le marché. Au cours des trois dernières années, l'équipe éditoriale de Les Numériques a testé et évalué assidûment plus de 14 500 produits sur le marché, et ne récompense que les produits à 5 étoiles, les meilleurs produits, avec ses prix Les Étoiles des Numériques chaque année. Pour les nominations 2020-2021, Les Numériques ont annoncé 21 produits gagnants dans les catégories « technologies portables, « appareils intelligents », « appareils électroménagers », « voitures connectées » et plus encore. La liste des lauréats couvrait les plus grandes marques telles qu'Apple, Samsung, LG, Sony, Nvidia, Lenovo et Canon.

La caméra C3W Color Night Vision primée a été récompensée pour avoir fait passer la surveillance nocturne à un niveau supérieur. Elle contient des projecteurs intégrés et des lentilles optiques professionnelles, et peut éclairer un environnement sombre pour en restituer les détails en couleur afin que la surveillance soit complète. En mode vision nocturne intelligente, la caméra active automatiquement les projecteurs lorsqu'un mouvement est détecté et convertit l'image vidéo en couleur. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, la caméra offre également un système de protection active qui déclenchera des alarmes sonores et des lumières stroboscopiques en cas de détection d'intrusions.

La caméra lauréate a également marqué le commencement de la gamme de caméras Color Night Vision d'EZVIZ et a ouvert le marché à ses successeurs, notamment la première caméra IA à double objectif C3X et la caméra IA C3N. L'évolution de la gamme Color Night Vision témoigne des efforts continus d'EZVIZ pour rendre les technologies haut de gamme accessibles et abordables pour tous.

« Nous sommes honorés de recevoir cette distinction car la caméra est conçue dans l'intention de mettre en avant nos innovations pour protéger plus intelligemment et plus facilement la maison », a déclaré Alexandre Raguenet, directeur des ventes chez EZVIZ France. « Nous sommes déterminés à mettre sur le marché davantage de produits de haute technologie au cours de l'année à venir. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1346861/image.jpg

