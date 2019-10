Faire de Yantai la cité de la conception industrielle de la Chine

YANTAI, Chine, 22 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Un événement de design de haute volée ayant pour thème 'Le concept lance le moteur de l'innovation' a eu lieu à Yantai, contribuant au développement de la ville en tant que centre de la conception industrielle en Chine, a communiqué le Bureau d'informations du gouvernement municipal du peuple de Yantai.

La Conférence mondiale sur la conception industrielle de 2019 s'est ouverte à Yantai le 18 octobre. Plus de 40 pays participants se sont réunis avec des idées sur la promotion d'une intégration complète de la conception industrielle et du développement socio-économique. Une position dominante dans le secteur mondial de la conception apparaît progressivement. Yantai, la ville d'accueil, est en train de devenir rapidement un acteur important dans la chaîne du secteur de la conception industrielle mondiale.

Cet événement a produit quatre premières : la première université unifiée d'innovation du design industriel en Chine ; la première organisation mondiale de la conception industrielle ; la première déclaration de l'industrie du design ; et la première exposition de l'industrie du design dans le monde, avec une superficie d'exposition dépassant 30 000 mètres carrés et plus de 100 000 participants venus du monde entier. Cela a constitué l'événement le plus grand et le plus médiatisé de l'industrie novatrice.

La conférence tenue à Yantai va apporter un élan considérable à la force de la ville, ce qui conduira à une élévation sensible du niveau de vie des habitants, et par ailleurs elle met fortement l'innovation en lumière.

Liens pour images en pièces jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348468

SOURCE The Information Office of the Yantai Municipal People's Government