Faites briller votre contribution sur la scène mondiale : les candidatures pour le prix de la contribution exceptionnelle sont désormais ouvertes au niveau mondial

PÉKIN, 24 septembre 2024

À l'ère du numérique, les acteurs du monde entier adoptent la transformation numérique. Les pionniers établissent la carte de nouveaux territoires et ouvrent la voie au progrès de l'industrie grâce à des idées innovantes et des actions décisives. Les entreprises redéfinissent le paysage grâce à des technologies de pointe et à des transformations intelligentes, insufflant de la vitalité à la croissance économique.

Chaque contribution à la vague numérique mérite d'être reconnue, et chaque effort éclairera l'avenir. La Conférence mondiale de l'internet présente son prix de la contribution exceptionnelle (Distinguished Contribution Award) qui récompense les personnes et les entreprises qui ont apporté une contribution significative au secteur mondial de l'internet et aux secteurs pertinents.

Le portail de candidature pour les entreprises est maintenant officiellement ouvert. Nous invitons sincèrement les entreprises du monde entier à poser leur candidature et à partager ce moment de gloire.

Si votre entreprise est :

Un porteur engagé de responsabilité sociale

Votre entreprise assume sa responsabilité sociale en semant des graines d'espoir par le biais de projets d'aide sociale et en jetant des ponts à travers le monde grâce à la coopération internationale. Ses actions démontrent que succès et responsabilité vont de pair, avec la convergence de l'excellence et de l'engagement.

Une entreprise qui change la donne avec une vision d'innovation

Votre entreprise transforme avec audace des idées novatrices en résultats probants. Grâce à des produits, des services, des modèles d'entreprise, des opérations et une gestion novateurs, elle stimule en permanence la croissance du secteur tout en suscitant l'innovation sociale et en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de croissance.

Un acteur en pleine croissance au potentiel illimité

Votre entreprise connaît une croissance supérieure à la moyenne du secteur. Grâce à des réalisations technologiques remarquables, à des produits et services exceptionnels et à des opérations efficaces, elle se dote d'avantages fondamentaux qui favorisent sa propre expansion et dessinent un plan directeur prometteur pour le développement de l'industrie et de la société.

Le prix de la contribution exceptionnelle de la Conférence mondiale de l'internet sera la plateforme idéale pour votre entreprise. Il est grand temps de faire briller votre contribution sur la scène mondiale.

Présentez votre candidature en ligne à l'adresse suivante : https://viv.cn/su/wic_contribution

Informations de contact : Mme Xinyu Zhao : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2513719/wic.jpg