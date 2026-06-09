Farizon Auto se lance en France : un partenaire durable pour l'électrification des flottes

PARIS, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Farizon Auto, la branche du Zhejiang Geely Holding Group consacrée aux véhicules utilitaires et la première marque chinoise de véhicules utilitaires à énergie nouvelle, a été officiellement lancée à Paris le 29 avril 2026.

La marque a introduit deux modèles phares sur le marché français : le Farizon SV et le Farizon V7E, destinés à accélérer la transition logistique en Europe continentale.

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Le Farizon SV établit une nouvelle norme dans l'industrie, grâce à sa note de sécurité Euro NCAP 5 étoiles (85 points), la plus élevée jamais obtenue par un véhicule utilitaire électrique chinois. Équipé de batteries CATL, le SV offre six configurations (L1H1-L3H3). La gamme française comprend le L2H3 (11,22 m³, 319 km WLTP en cycle combiné) et le L3H3 (13 m³, 398 km WLTP en cycle combiné), une exclusivité sur le marché, qui offre un équilibre exceptionnel entre l'espace et la charge utile, adapté à la distribution régionale.

Conçu avec précision pour la logistique urbaine du dernier kilomètre en France, le V7E offre une autonomie de 328 km en cycle combiné selon la norme WLTP, avec une consommation d'énergie de 15,5 kWh/100 km, ce qui garantit un coût total de possession (TCO) optimal. Sa longueur compacte de 4 995 mm, son rayon de braquage de 6 mètres et son seuil de chargement de 510 mm permettent de naviguer sans problème dans les rues étroites de Paris et sur les itinéraires de livraison très fréquentés. Il garantit l'accès gratuit à toutes les zones à faibles émissions de France, préservant les flottes des contraintes liées au durcissement de la réglementation.

Farizon a déployé ses ventes dans certaines régions de France tout en développant activement son réseau national de distributeurs. La marque recherche actuellement des partenaires industriels qualifiés pour coopérer : depuis l'établissement de la confiance du marché dans la phase initiale jusqu'à devenir le partenaire le plus recommandé pour les véhicules utilitaires électriques parmi les opérateurs logistiques français.

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E-mail : [email protected]

Site web : https://global-fr.geelycv.com/

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