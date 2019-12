FASTSIGNS® poursuit sa croissance mondiale avec la signature d'un accord-cadre de franchise pour l'ouverture de centres en France et à Monaco

Le franchiseur dans le secteur des enseignes, du graphisme et de la communication visuelle ouvrira son premier site à Paris en mars 2020

CARROLLTON, Texas, 30 décembre 2019 /PRNewswire/ -- FASTSIGNS International, Inc., franchiseur de FASTSIGNS®, franchise leader dans le secteur des enseignes, du graphisme et de la communication visuelle, annonce aujourd'hui la signature d'un accord-cadre de franchise pour l'ouverture de 12 centres en France et à Monaco au cours des trois prochaines années. Le premier site de FASTSIGNS en France a récemment ouvert à Paris.

« Nous sommes ravis d'ajouter la France et Monaco à la présence mondiale de FASTSIGNS, alors que nous poursuivons nos objectifs de croissance en Europe de l'Ouest », a déclaré Mark Jameson, vice-président directeur du soutien et du développement des franchises. « Notre réussite en France jouera un rôle important pour apporter encore une fois la preuve de la solidité du modèle économique de FASTSIGNS à l'international, en particulier dans les grandes villes d'Europe et du monde entier. »

L'entrepreneur parisien Jean-Marc Tabel dirigera le développement de FASTSIGNS en France, à commencer par le premier centre qui a ouvert au 227 boulevard Raspail dans le 14e arrondissement de Paris. M. Tabel compte plus de 40 ans d'expérience dans le développement d'auvents, de décorations de magasins et de supports imprimés.

« Dans toute la France, de nombreuses entreprises privées ont besoin de services de marketing et de valorisation de leur marque, et FASTSIGNS est certainement l'opportunité de franchise la plus avancée de son secteur. Nous sommes heureux d'être les pionniers de la marque dans notre pays », a déclaré M. Tabel. « Rejoindre FASTSIGNS répondait à tous les critères que nous recherchions dans une opportunité d'affaires. Grâce au soutien et à la formation continus que FASTSIGNS offre à ses franchisés, nous sommes convaincus que nous allons réussir. »

FASTSIGNS a enregistré des résultats exceptionnels cette année. La marque a signé 40 accords de franchise pour développer de nouveaux centres, des centres d'alliances de marques et des centres de conversion dans le monde entier. Il est prévu d'ouvrir plus de 30 sites cette année. Au niveau international, FASTSIGNS a ouvert ses premiers sites au Chili et à Malte et a signé un accord-cadre de franchise supplémentaire pour développer des centres en République Dominicaine. FASTSIGNS continue de rechercher des candidats qualifiés pour accroître sa présence internationale dans des marchés cibles partout dans le monde, notamment au Québec, en Nouvelle-Zélande et au Brésil, ainsi que dans des pays d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Ouest, d'Amérique latine et d'Europe.

FASTSIGNS est régulièrement classé comme une opportunité de franchise de premier ordre. En 2019, le magazine Entrepreneur a désigné FASTSIGNS comme la meilleure opportunité de franchise dans sa catégorie et a classé la marque en 95e position dans son classement annuel Franchise 500®, ce qui en fait la seule franchise d'enseignes, de graphisme et de communication visuelle à être reconnue dans le top 100. Entrepreneur a également nommé FASTSIGNS comme étant l'une des Top Franchises for Veterans (meilleures franchises pour les anciens combattants) en 2019. FASTSIGNS a également été reconnu comme l'une des meilleures opportunités d'affaires pour les vétérans dans le rapport Top Franchises for Veterans 2019 de Franchise Business Review. FASTSIGNS a été nommé dans la liste America's Best Franchises to Buy (Meilleures franchises à acheter en Amérique) en 2019 par le magazine Forbes. FASTSIGNS était dans la liste Top 100 Franchises (100 meilleures franchises) 2019 de Franchise Direct et s'est classé deuxième dans la liste Top 100 (100 meilleures franchises) de Franchise Gator de cette année, les deux listes classant les meilleures franchises pour 2019. Franchise Business Review a récompensé FASTSIGNS comme l'une des « Best of the Best » (meilleures des meilleures) pour la satisfaction des franchisés au cours des 10 dernières années, et a nommé FASTSIGNS dans sa liste « Innovative Franchises » (franchises innovantes) en 2017, ainsi que dans ses listes Top 50 Franchises for Women (50 meilleures franchises pour les femmes) et Top Service Franchise (meilleure franchise de service) en 2019. En 2018, Franchise Business Review a nommé la franchise FASTSIGNS « Best-in-Category » (meilleure de sa catégorie). Cette année, l'Association canadienne de la franchise (ACF) a décerné à FASTSIGNS International, Inc. le titre « Franchisees' Choice » (Choix des franchisés) pour la septième année consécutive, en raison de sa solide relation avec les franchisés canadiens, ainsi que de la formation et du soutien complets qu'elle offre aux franchisés.

À propos de FASTSIGNS®

FASTSIGNS International, Inc. célèbre son 35e anniversaire en 2020 en tant que principal franchiseur dans le secteur des enseignes et de la communication visuelle en Amérique du Nord. La société est, en outre, le franchiseur mondial de plus de 700 centres FASTSIGNS® détenus et exploités indépendamment dans 10 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Chili, l'Angleterre, Grand Cayman, Porto Rico, les Émirats arabes unis, Malte, l'Espagne et l'Australie (où les centres fonctionnent sous le nom de SIGNWAVE®).

Les sites de FASTSIGNS fournissent des solutions complètes de signalisation et de graphisme visuel pour aider les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à attirer davantage l'attention, à transmettre leur message, à promouvoir leurs produits, à aider les visiteurs à trouver leur chemin et à étendre leur image de marque sur tous les points de contact avec les clients. FASTSIGNS a été classé comme la première opportunité de franchise dans sa catégorie dans la liste Franchise 500 du magazine Entrepreneur ces quatre dernières années, comme l'une des meilleures franchises pour les anciens combattants en 2019 (Top Franchises for Veterans) par Franchise Business Review et dans la liste des meilleures franchises à acheter en Amérique de 2019 (America's Best Franchises to Buy) par le magazine Forbes. Pour en savoir plus sur les solutions de signalisation et de graphisme visuel ou pour trouver un site, consultez fastsigns.com.

