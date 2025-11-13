Feebily : le premier parfum créé pour rapprocher les humains et les chats

Fabriqué en France, Feebily incarne le savoir-faire artisanal et l'exigence de la parfumerie française. Sa composition repose sur des notes naturelles et végétales, soigneusement choisies pour leur effet apaisant et familier sur les chats : lavande, valériane, menthe citronnée, bois de cèdre et cataire. Feebily offre à l'humain une signature fraiche, herbacé et douce.

Chaque flacon est le fruit d'une production responsable :

Fabrication locale et circuits courts

Logistique éco-responsable

Un projet engagé au service des animaux

L'un des piliers de Feebily est son engagement solidaire.

Pour chaque flacon vendu, 5 euros sont reversés à des associations de protection animale. Chaque mois, ce sont les clients eux-mêmes qui votent pour choisir l'association bénéficiaire parmi une sélection proposée par l'équipe Feebily.

« Je suis bénévole dans un refuge pour chats, je vois chaque jour le besoin d'aide et de soutien de ces structures qui se battent sans relâche pour sauver des vies. Feebily, c'est ma manière d'apporter une aide concrète à ces associations ». Marc Raffard, fondateur de Feebily

Une innovation à la croisée de la parfumerie et de l'éthologie

Feebily n'est pas un parfum pour animal, ni un simple parfum d'intérieur. C'est un parfum pour humain pensé pour être perçu positivement par le chat, une innovation sensorielle inédite.

Son objectif : permettre aux amoureux des chats de vivre une expérience de proximité renforcée, tout en respectant totalement le bien-être animal.

Une campagne de prévente sur Ulule en novembre 2025

La prévente officielle du parfum Feebily a été lancée sur Ulule le 31 octobre 2025 et durera 45 jours. Les participants pourront découvrir les coulisses du projet et bénéficier d'un tarif préférentiel de lancement.

Lien Ulule : https://fr.ulule.com/feebily-parfum-chat

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2821264/Feebily_Infographic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2821265/Feebily_Logo.jpg

Informations presse

Contact presse :

Marc Raffard – Fondateur de Feebily

[email protected]

www.feebily.com