Fenarrio propose une approche plus intelligente de la parentalité moderne à travers l'Europe

BERLIN, PARIS et LONDRES,/PRNewswire/ -- Fenarrio, la marque émergente spécialisée dans la parentalité connectée, renforce sa présence à travers l'Europe alors qu'une nouvelle génération de parents repense leurs attentes vis-à-vis des produits destinés à la parentalité. Au-delà des normes de sécurité certifiées, les familles d'aujourd'hui recherchent des solutions qui rendent la vie quotidienne des parents plus agréable, plus intuitive et moins stressante, tant pour les bébés que pour les parents.

Tout a commencé par une question qui hantait son fondateur, alors qu'il venait de devenir père : pourquoi les parents devraient-ils devoir choisir entre s'occuper de leurs enfants et prendre soin d'eux-mêmes ? Animée par cette conviction, Fenarrio, une marque haut de gamme dédiée à la parentalité intelligente, renforce sa présence à travers l'Europe avec le siège auto intelligent i-Size AS5 et le porte-bébé ergonomique 4D. Partant du principe que les produits destinés aux parents doivent prendre soin de ces derniers avec autant d'attention qu'ils protègent les enfants, la marque collabore avec des experts en sécurité et en ergonomie afin d'allier les normes internationales à une conception bien pensée, pour faciliter la vie quotidienne des familles.

Conçus pour répondre aux défis concrets de la parentalité

Chaque produit Fenarrio apporte une réponse aux défis concrets de la parentalité grâce à une innovation ciblée. Le siège auto intelligent AS5 i-Size est conçu pour rendre chaque trajet en famille plus sûr, plus serein et plus confortable. La ventilation intelligente garantit un confort d'assise optimal tout au long du trajet, tandis que la commande vocale permet aux parents de régler les principales fonctions en toute simplicité, sans détourner leur attention de la conduite. Doté d'une protection certifiée ECE R129 (i-Size), d'une installation ISOFIX, d'une protection intégrée contre les chocs latéraux et d'un pied de support, l'AS5 allie innovation intelligente et sécurité éprouvée, offrant ainsi aux familles une meilleure tranquillité d'esprit, dès le tout premier trajet de leur bébé et à chaque étape de sa croissance.

Le porte-bébé ergonomique 4D, certifié par l'institut allemand IGR, permet de répartir naturellement le poids sur les épaules, le dos, la taille et les hanches des parents grâce à son système de portage Gravity-FIT. Son siège ergonomique favorise une position saine des hanches en position M chez les bébés, et sa conception modulaire en deux parties s'adapte à la croissance des enfants, offrant confort et flexibilité au quotidien.

À propos de Fenarrio

Fenarrio est une marque haut de gamme spécialisée dans les produits intelligents pour la parentalité, qui s'attache à rendre la vie de famille plus sûre et plus confortable grâce à une technologie intelligente, un design ergonomique et des normes de sécurité reconnues à l'échelle internationale. « L'Europe marque une étape importante dans le parcours à long terme de Fenarrio », déclare un porte-parole de l'entreprise. « Nous pensons que les meilleurs produits destinés aux parents ne demandent pas aux familles de s'adapter à eux, mais qu'ils s'adaptent eux-mêmes à la vie de famille. »

Fenarrio continuera à élargir sa gamme de produits avec des tire-lait connectés, des poussettes, des chaises hautes et d'autres articles essentiels connectés. Les produits Fenarrio sont désormais disponibles dans toute l'Europe via Amazon et la boutique en ligne officielle de Fenarrio. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.fenarrio.com.

Conçu pour des soins plus sûrs et plus intelligents.

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