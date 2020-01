Fenergo, fer de lance des utilitaires KYC, augmente l'efficience et réduit les coûts de conformité

e-KYC Connect normalise les données KYC pour les meilleures pratiques en vigueur dans le secteur

DUBLIN, Irlande, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Fenergo, leader dans la fourniture de solutions de gestion du cycle de vie client numériques (CLM) pour les institutions financières, annonce aujourd'hui le lancement de Fenergo e-KYC Connect, solution qui permet aux institutions financières de maximiser les avantages économiques et d'efficience de vos services de connaissance du client (KYC). Composante de la solution d'orchestration numérique du client de Fenergo, e-KYC Connect permet aux institutions financières qui souscrivent à un service KYC de partager, d'accéder à et de vérifier instantanément les données de connaissance du client.

Les institutions financières ont reçu une amende de 26 milliards USD pour des violations de conformité relatives aux règles de KYC et de lutte anti-blanchiment au cours de la décennie écoulée, et les inefficacités les plus répandues en sont la cause. Des utilitaires (utilities), étayés par un référentiel de données standardisées peuvent résoudre ce défi d'efficience, en rationalisant et en accélérant la procédure de conformité KYC tout entière.

Grâce à cette cohérence des normes de données, les institutions financières et d'autres abonnés aux utilitaires, y compris des agences du gouvernement, peuvent accéder à, partager et réutiliser rapidement et facilement les données KYC vérifiées provenant de l'utilitaire, afin d'accélérer l'intégration initiale du client, de réduire les coûts et de garantir la certitude réglementaire, tout en améliorant l'expérience client. e-KYC Connect offre un portail libre-service pour le client final, lui permettant de télécharger les documents KYC et d'accepter le partage de leurs données, dans le cadre d'un réseau utilitaire KYC d'institutions financières. Cette vision client unique permet au client d'acquérir un produit financier, ou d'ouvrir un compte rapidement et sans heurt, auprès d'abonnés de l'utilitaire d'une autre institution financière.

Niall Twomey, Directeur de la Technologie, Fenergo : « Les utilitaires KYC doivent en principe apporter des gains considérables d'efficience aux consortiums d'institutions financières et autres organisations, mais le succès repose sur des normes cohérentes de données pour tous les participants. En l'absence de normes et de bonnes pratiques, la qualité des données est altérée, ce qui rend la vérification onéreuse. Tout cela entraîne des conséquences désastreuses pour l'expérience du client final. Avec l'e-KYC Connect de Fenergo, les institutions financières qui font partie d'un réseau utilitaire peuvent donner des bases solides de qualité supérieure, les données standardisées peuvent être facilement partagées avec tous les membres d'un service KYC, en vue d'obtenir une intégration rapide et sans heurt et une sécurité réglementaire ».

Le Réseau électronique de transactions financières de Bahreïn (BENEFIT),client de Fenergo, utilise e-KYC Connect pour simplifier et rationaliser les procédures KYC pour son réseau d'abonnés. Cliquer ici pour voir la vidéo d'étude de cas en entier.

Concernant Fenergo

Fenergo est le facilitateur numérique de technologie client et réglementaire pour les services financiers. Elle fournit des solutions logicielles de gestion numérique du cycle de vie client (CLM) pour des institutions financières, incluant la banque d'entreprise & institutionnelle, banque commerciale & de détail, les services de gestion & de conservation d'actifs, la banque privée & la gestion de patrimoine. Avec plus de 70 institutions financières internationales comme clients, sa suite CLM transforme numériquement la manière dont les institutions financières gèrent leurs clients, de ol'intégration initiale au KYC/AML et à la conformité réglementaire, à la gestion de données et aux contrôles et actualisations de KYC durant tout le cycle de vie. La CLM de Fenergo permet aux institutions financières d'offrir une expérience client plus rapide, conforme et numérique, tout en obtenant une vue unique des clients dans tous les circuits, produits, lignes d'activité et pays. Fenergo est rapidement en voie de devenir le pivot de la KYC pour les banques, un ensemble commun de services KYC de Fenergo étant utilisé dans toute la banque, indépendamment du secteur d'activité, produit, lieu ou type de client. Ce pivot permet de remplacer une complexité croissante par une simplicité bien conçue.

Liens connexes

https://www.fenergo.com/



SOURCE Fenergo