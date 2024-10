Fenjiu brille au Salon d'exposition REVIVING CRAFT, intégrant le patrimoine culturel immatériel et du design contemporain s'épanouit

PARIS, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Créée conjointement par Sunshine Media Group et China National Brand Network avec Yang Lan, président de Sunshine Media Group, et M. Sultan, directeur adjoint du China Arts and Crafts Museum, en tant que co-commissaires, l'exposition « REVIVING CRAFT» a officiellement ouvert ses portes le 6 juillet au Musée des Arts Décoratifs. L'exposition rassemble les réalisations extraordinaires de près de 40 artistes exceptionnels et de 20 exposants dans le pays et à l'étranger, dans le but de mettre en lumière les réalisations exceptionnelles du patrimoine culturel immatériel de la Chine et de promouvoir les échanges approfondis et l'apprentissage mutuel entre les cultures chinoises et étrangères. Dans cette fête du patrimoine culturel immatériel, en tant que représentant de la liqueur parfumée de la Chine, le groupe Fenjiu a apporté des œuvres classiques telles que Fenjiu de la Route de la soie et Qinghua Fenjiu pour présenter au public un festin de vin mêlant tradition et modernité.

Lors du dîner « Lumière de la culture sino-française », le 8 juillet, Qinghua Fenjiu a servi aux invités un festin gustatif avec ses vins aux caractéristiques uniques: transparence, arôme, douceur... En particulier, la bouteille de vin Qinghua Fenjiu posée sur la table n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi l'incarnation de la combinaison parfaite de l'artisanat traditionnel et du design moderne du Fenjiu. La bouteille est emballée avec de la porcelaine bleue et blanche, l'élément central de la culture chinoise « porcelaine nationale ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529625/image_5032146_25911526.jpg