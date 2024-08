Le Media Day de la marque K∙FISH qui s'est tenu en France annonce la diffusion mondiale des produits de la mer coréens.

PARIS, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Le Ministère des Océans et de la Pêche de la République de Corée et la Korea Fisheries Association ont annoncé la tenue avec succès de l'événement « K∙FISH Brand Media Day » du 27 au 30 juillet sur le parvis de la Mairie du 15e arrondissement de Paris dans le but de promouvoir l'excellence des produits de la mer coréens en France.

Festival mondial Media Day de la marque K∙FISH

K∙FISH est un label de produits de la mer destinés à l'exportation certifié par le gouvernement coréen et apprécié par les consommateurs de 75 pays à travers le monde depuis 2017. Il est régi par des normes gouvernementales strictes et vise à renforcer les capacités de fabrication, de production et d'exportation de produits de la mer par les entreprises sud-coréennes.

Lors de cet évènement, une variété de produits de la mer a été présentée au public, des algues déjà largement disponibles en France jusqu'à des produits encore inconnus des consommateurs français qu'ils ont pu découvrir à travers un programme de dégustation. Une présentation de la marque K∙FISH destinée aux médias locaux ainsi qu'un K∙FISH Talk-Show se sont également tenus le 30 juillet.

Le Youtubeur Moon Joo (@parisianggyopo), le professeur, journaliste et spécialiste de la péninsule coréenne Jean-Yves Ruaux, ainsi que la réputée chef coréenne Hong Sooyeon étaient invités pour présenter à la presse les produits de la mer coréens et la marque K∙FISH. La séance de questions-réponses qui a suivie a été l'occasion d'échanges approfondis avec les médias présents à cette occasion.

Un coffret d'amuse-gueules à base de produits de la mer coréens ainsi qu'une collation « fusion » de beignets d'algues (Gim bugak), de bruschetta au thon et de pâtes au crabe ont été offerts en guise de remerciement aux membres des médias présents.

Les médias français qui ont assisté à l'événement ont déclaré qu'ils avaient pu acquérir une meilleure connaissance des produits de la mer coréens et de la marque K∙FISH, et espéraient que les produits de la mer coréens seraient plus accessibles sur le marché français à l'avenir.

Un responsable du Ministère des Océans et de la Pêche de la République de Corée a déclaré : « Cet événement a été une occasion importante de promouvoir la marque K∙FISH en France et de promouvoir l'exportation de produits de la mer coréens. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484575/image_836138_31439715.jpg