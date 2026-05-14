Fibank a clôturé avec succès un placement international record pour une banque bulgare, levant un total de 310 millions d'euros en deux émissions obligataires

SOFIA, Bulgarie, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) a placé avec succès deux émissions obligataires sur les marchés internationaux des capitaux pour une valeur totale de 310 millions d'euros. Il s'agit de transactions stratégiques qui représentent une étape importante dans le développement de la banque et constituent les placements de capitaux internationaux les plus significatifs réalisés par une banque bulgare au cours des dernières années.

Fibank (First Investment Bank)

Le paquet comprend une émission obligataire de 250 millions d'euros destinée à satisfaire aux normes MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). Stimulé par le vif intérêt du marché, le carnet d'ordres a été largement sursouscrit, avec un ratio de couverture de 1,5. La transaction comprend également une émission supplémentaire de 60 millions d'euros structurée comme un instrument de capital hybride.

Réalisé avec un intérêt significatif de la part d'investisseurs institutionnels internationaux, le placement confirme la confiance croissante des marchés mondiaux dans Fibank. Elle met en évidence la viabilité du modèle d'entreprise de la banque, ainsi que sa capacité à obtenir des capitaux internationaux à long terme dans un environnement de marché hautement concurrentiel.

« Il s'agit d'un succès stratégique pour Fibank et d'une reconnaissance claire de la part des investisseurs internationaux de notre développement durable, de notre politique cohérente et de nos paramètres financiers stables. L'exécution d'une transaction de cette ampleur et de cette structure envoie un signal fort de confiance à Fibank, consolidant notre position en tant qu'institution financière moderne et compétitive sur les marchés financiers mondiaux. En outre, ce succès est un témoignage pour l'ensemble du secteur bancaire bulgare et reflète la confiance internationale croissante suite à l'intégration de la Bulgarie dans la zone euro », a commenté M. Nikola Bakalov, PDG et président du conseil d'administration de First Investment Bank.

La tranche de 250 millions d'euros est conforme aux critères réglementaires MREL, tandis que la tranche de 60 millions d'euros est structurée comme un instrument hybride pour les fonds propres de catégorie 1 de la banque.

Les deux émissions devraient être admises à la négociation à la Bourse de Luxembourg, une plate-forme mondiale de premier plan pour les instruments de dette.

Bank of America (BofA) a agi en tant que chef de file pour les émissions, soutenant la structuration et le placement réussis des transactions auprès d'investisseurs institutionnels internationaux.

First Investment Bank, fondée et détenue majoritairement par Ivaylo Mutafchiev et Tseko Minev, reste la plus grande banque à capitaux bulgares. A la fin du premier trimestre 2026, Fibank se situait au cinquième rang du système bancaire national avec des actifs totalisant 10,02 milliards d'euros. Au 31 mars 2026, la banque continue d'afficher des ratios de capital et de liquidité solides qui dépassent les exigences réglementaires.

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