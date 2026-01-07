Finshape accélère sa croissance mondiale : le nouveau PDG apporte 25 ans d'expérience en transformation bancaire internationale

Finshape, un fournisseur leader de solutions bancaires numériques, a annoncé la nomination de Neil Budd au poste de nouveau PDG de l'entreprise.

PRAGUE, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Budd rejoint Finshape en tant que dirigeant expérimenté avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs bancaire, technologique et du conseil. Il se concentrera sur la poursuite de la croissance internationale de l'entreprise, le renforcement de la création de valeur pour les clients et l'expansion des activités principalement en Europe occidentale, au Moyen-Orient et dans la région APAC. L'actuel PDG Petr Koutný occupera le poste de Président du Conseil d'administration.

Neil Budd, CEO of Finshape

Les institutions financières cherchent aujourd'hui à transformer leurs investissements dans la numérisation en résultats mesurables, tout en comprenant comment exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle de manière significative. « Les banques recherchent des partenaires technologiques en qui elles peuvent avoir confiance sur le long terme. Finshape dispose d'un portefeuille de produits solide et pertinent, d'équipes expérimentées et de relations stables et de confiance avec les banques. Avec notre ADBO System et nos nouvelles capacités en matière de fidélisation et de personnalisation, nous continuerons d'aider les banques à offrir une valeur tangible à leurs clients et à accélérer notre parcours de croissance vers de nouveaux marchés », a déclaré Neil Budd.

Finshape connaît une croissance à long terme, en particulier en Europe centrale et orientale, où elle travaille avec de grandes institutions financières telles qu'Erste Group, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Group ou Banca Transilvania. En 2025, Finshape a généré un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros selon ses résultats consolidés et a enregistré une croissance de 30 % en glissement annuel. L'entreprise étend également son empreinte internationale. Cette croissance a été soutenue par l'acquisition récente de la plateforme de fidélisation Realtime-XLS auprès de Collinson Group et par un partenariat stratégique avec Dubai Islamic Bank, la plus grande banque islamique des Émirats arabes unis.

Ces étapes renforcent le rôle de Finshape dans le secteur bancaire numérique mondial. Finshape a l'intention d'être un leader du marché dans la mise en œuvre de technologies, en se concentrant spécifiquement sur l'intégration significative de l'IA dans les opérations et dans les offres clients afin de générer des résultats mesurables pour les banques.

Avant de rejoindre Finshape, Neil a travaillé dans divers cabinets de conseil et de services consultatifs mondiaux de premier plan. Chez Finastra, il a occupé le poste de Vice-président, Responsable mondial de l'écosystème de partenariats stratégiques et des alliances, ainsi que Responsable mondial des services gérés. Chez Accenture, il était Directeur général.

Aujourd'hui, Finshape sert plus de 100 institutions financières dans 25 pays sur quatre continents. L'équipe de l'entreprise comprend plus de 600 spécialistes, soutenant des dizaines de millions d'utilisateurs finaux dans le monde entier. La croissance de Finshape est portée par une combinaison de développement organique et d'acquisitions ciblées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855418/Neil_CEO_Finshape.jpg