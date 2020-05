Firmenich clôture avec succès l'acquisition de DRT

« Nous sommes ravis d'avoir clôturé cette acquisition qui nous apporte un avantage compétitif important pour l'avenir. Cette acquisition affirme notre engagement à devenir le leader mondial en ingrédients renouvelables en répondant à la demande croissante de produits durables en Parfumerie et dans bien d'autres domaines. Par-dessus tout, nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires de long-terme et d'accueillir tous les employés de DRT chez Firmenich. » déclare Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich.

DRT renforcera davantage les activités de pointe de Firmenich en matière de Parfumerie et d'Ingrédients, permettant ainsi à l'entreprise d'offrir à ses clients la meilleure palette au monde d'ingrédients renouvelables et durables. DRT apportera également de nouvelles compétences en santé et nutrition, en cosmétique, ainsi qu'une ouverture à de nouveaux marchés, y compris les adhésifs, les revêtements et l'agriculture. Cette acquisition renforce par ailleurs la présence de Firmenich en France, son second marché le plus important.

DRT comptabilise un chiffre d'affaire de 550 millions d'euros, emploie plus de 1'500 employés dans le monde et opère globalement avec quatre sites de productions situés en France, deux aux États-Unis, deux en Inde et un en Chine.

Firmenich a annoncé le 6 mars 2020 avoir conclu un accord d'exclusivité avec Ardian, Tikehau Capital et les actionnaires de la famille pour l'acquisition de DRT. Les consultations avec les représentants des employés ainsi que les validations nécessaires des autorités antitrust ont depuis été remplies, et l'acquisition est à présent close.

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde. Elle a été créée en 1895 à Genève, en Suisse. Animée par le but de créer des émotions positives pour améliorer le bien-être, Firmenich a conçu nombre de parfums et arômes parmi les plus connus au monde, apportant du plaisir à plus de quatre milliards de consommateurs chaque jour. Reconnue pour son innovation et sa créativité de pointe, ainsi que pour son leadership en développement durable, Firmenich investit chaque année 10% de son chiffre d'affaires en R&D afin de comprendre et de partager ce que la nature a de meilleur à offrir de manière responsable. Firmenich réalisait un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de francs suisses fin juin 2019. Plus d'informations sur Firmenich sont disponibles sur notre site : www.firmenich.com.

À propos de DRT

Fondée en 1932, DRT se spécialise dans le développement de gomme de colophane et de térébenthine extraite de résine de pins. Le siège de DRT se trouve à Dax en France et vend ses produits dans le monde entier. DRT a diversifié son portfolio de produits de c. 300 ingrédients et s'adresse à une variété de marchés. DRT opère 10 manufactures, soit directement soit conjointement avec des partenaires commerciaux. Plus d'informations sur DRT sont disponibles sur notre site : https://www.drt.fr/fr/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1120565/Firmenich_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1174079/DRT_Logo.jpg

Liens connexes

https://www.firmenich.com



SOURCE Firmenich