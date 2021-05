Firmenich conclut un partenariat stratégique avec Essential Labs, LLC, leader digital des solutions parfum B to B

GENÈVE, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande compagnie privée de parfums et d'arômes au monde vient de nouer un partenariat stratégique avec Essential Labs, LLC. Essential Labs, LLC est un important fournisseur B to B de solutions parfum premium pour la maison. Dans le cadre de ce partenariat, Firmenich va rentrer dans le capital de façon significative, mais sans prendre de majorité de contrôle.

« Je me réjouis de ce partenariat avec Essential Labs, LLC, qui met à disposition d'entrepreneurs notre savoir-faire unique et notre esprit d'innovation » affirme Patrick Firmenich, président du Board. « Nous partageons une vision commune, avec les mêmes valeurs et engagements, de fournir des services sur-mesure à nos clients. »

« Ce partenariat constitue une nouvelle étape intéressante pour Firmenich : il nous permet de mettre nos moyens scientifiques uniques et que notre palette réputée d'ingrédients naturels, renouvelables et durables à disposition de la communauté dynamique d'entrepreneurs aux Etats Unis et au-delà » estime Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich.

Avec une clientèle établie de milliers de petites marques indépendantes à travers les Etats-Unis, Essential Labs, LLC a développé un modèle d'affaires entièrement digital pour soutenir les créateurs de marques qui répondent sur les goûts émergents des consommateurs. Essential Labs, LLC a créé une communauté interactive où les entrepreneurs peuvent apprendre et trouver l'inspiration grâce à un accès facile à une offre de solutions clé en main. Par ce partenariat, Firmenich pourra proposer ses compétences en innovation à un éventail plus large de marques émergentes à fort potentiel et désireuses de créer des parfums plus durables, renouvelables et naturels.

Ilaria Resta, President, Global Perfumery, Firmenich ajoute « Nous avons toujours soutenu des entreprises de toutes tailles, des plus grandes aux plus petites. Essential Labs, LLC est un partenaire de choix pour mettre à disposition d'une communauté encore plus large les moyens et l'innovation de Firmenich. Nous nous réjouissons d'être aux côtés d'Essential Labs, LLC pour épauler les entrepreneurs qui vont construire les marques de demain. »

Tout comme Firmenich, Essential Labs, LLC est une société familiale privée. Les fondateurs d'Essential Labs, LLC continueront de la diriger avec l'aide de leurs collaborateurs dévoués.

L'acquisition des parts dans Essential Labs, LLC sera financée par les réserves en liquidités de Firmenich. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, dont l'approbation réglementaire, et devrait être finalisée d'ici la fin septembre 2021.

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée en 1895 à Genève, en Suisse, et reste depuis 125 ans une entreprise familiale non cotée. Firmenich est une entreprise leader du commerce interentreprises qui opère principalement sur le marché des parfums et des arômes. Ses activités se concentrent sur la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich aspire à faire bénéficier ses clients d'une créativité supérieure en matière de création, d'une large palette d'ingrédients de haute qualité et de ses expertises technologiques, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de l'encapsulation, de la science olfactive et de la modulation du goût, entre autres domaines d'innovation. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 Mds CHF à la fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

