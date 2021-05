Firmenich dévoile une solution naturelle innovante pour recréer tout le juteux de la viande dans les substituts végétaux

GENÈVE, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich, première entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, annonce le lancement de Dynarome® SR[1], nouvelle technologie exclusive et naturelle de libération prolongée, conçue pour offrir une expérience encore plus authentique de la viande dans les substituts à base de plantes. Dynarome® SR imite la libération des graisses animales pour recréer dans les produits végétaliens, le même goût, le même caractère juteux et savoureux que dans la viande.

« Grâce à cette innovation, nous nous efforçons de développer des produits que les consommateurs vont adorer. Pour les substituts de la viande en particulier, cela signifie fournir à nos clients des solutions pour répondre à une demande croissante des consommateurs flexitariens pour une expérience gustative similaire à celle de la viande », a déclaré Antje Ratz, vice-président du programme SmartProteins® de Firmenich. « Le caractère juteux, la succulence et la persistance des graisses de la viande sont des indices sensoriels clés que Dynarome® SR offre pour les alternatives végétales. Nous sommes impatients d'explorer cette nouvelle gamme de produits avec nos clients pour créer des substituts de viande encore plus savoureux. »

« Nous sommes très fiers de cette dernière technologie aromatique révolutionnaire, qui permettra à nos clients d'innover davantage dans ce segment alimentaire en plein développement », a déclaré Mary Clarke, SVP Innovation pour l'activité Taste & Beyond de Firmenich. « Nous pensons qu'elle témoigne d'une approche différenciée, fondée sur la science, que Firmenich & Campus apporte à nos clients. »

Les protéines et les graisses végétales, bien que de plus en plus populaires, car plus saines et plus durables que les produits d'origine animale, ne disposent pas des composantes clés pour créer et libérer les notes typiques de la viande, et de son jus. En réalité, les protéines végétales peuvent souvent être perçues comme sèches.

« Si l'on prend l'exemple d'une galette de hamburger grillée, les notes de bœuf générées pendant la cuisson et qui se mêlent ensuite à la graisse cuite qui fond dans la bouche sont la clé de l'authentique goût du hamburger. Nous avons voulu recréer cette même expérience avec un produit entièrement naturel qui a l'apparence, la cuisson et l'odeur du bœuf, mais qui est végétalien », a déclaré Mark Rubin, aromaticien principal chez Firmenich. « La solution aromatique Dynarome® SR que nous avons inventée reproduit exactement cela en imitant la graisse animale, et en délivrant le bon arôme de cuisson et le goût juteux. »

Mary Clarke a ajouté : « Nous sommes sur un chemin d'innovation continue, où Firmenich repousse constamment les limites du possible en matière de goût, de masquage et de texture pour les SmartProteins®. Nous sommes fiers de cette réalisation avec Dynarome® SR, ainsi que de plusieurs nouvelles technologies en cours de développement qui permettront de renforcer le succès des marques clientes de Firmenich. »

Pour en savoir plus sur les nouvelles solutions d'arômes juteux de Firmenich ou pour découvrir l'ensemble des outils de masquage, d'arôme, de goût et de texture de SmartProteins®, visitez notre site.

À propos de Firmenich

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. L'entreprise fondée en 1895 à Genève, en Suisse, reste depuis 125 ans une entreprise familiale. Firmenich est un acteur incontournable du BtoB, opérant principalement sur le marché des parfums et des arômes, spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour son investissement dans la recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de RSE, Firmenich offre à ses clients des innovations avancées en matière de formulation, une large palette d'ingrédients haut de gamme, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de CHF à fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com

[1] « SR » pour Sustained Release ou libération prolongée

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

Liens connexes

https://www.firmenich.com/



SOURCE Firmenich