Firmenich finalise le financement de l'acquisition de DRT par une levée de 750 millions d'euros au moyen d'une première émission de titres hybrides

GENÈVE, 28 mai 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich, un des leaders mondiaux du secteur des arômes et des parfums a le plaisir d'annoncer le succès de la mise à prix de son offre inaugurale représentant 750 millions € en titres hybrides, comprenant des titres perpétuels profondément subordonnés révisables avec une période sans remboursement anticipé de 5,25 ans et un taux de coupon initial de 3,75 pour cent.

« Les titres hybrides vont compléter le financement de notre acquisition de DRT annoncée en mars, qui fera de Firmenich le leader des ingrédients renouvelables et durables de notre industrie. Ce financement soutient notre structure de capital prudente tout en nous offrant la flexibilité de pouvoir investir dans notre croissance stratégique, » a souligné Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. « Je suis enchanté de voir le soutien de la part de nos investisseurs, qui montre clairement leur confiance en Firmenich. »

Cette émission de titres hybrides représente la composante finale du financement par Firmenich de l'acquisition de DRT annoncée le 6 mars 2020 et elle fait suite au succès du placement le 23 avril 2020 de ses obligations inaugurales de premier rang en Eurobonds et en francs suisses. Les titres seront considérés comme des capitaux propres à hauteur de 50 % par Standard & Poor's et ils contribueront à renforcer la solide cote de crédit de catégorie d'investissement de la Société.

Cette offre a été fortement sursouscrite et a attiré une large gamme d'investisseurs institutionnels, à la fois nouveaux et déjà existants.. Ceci est une preuve supplémentaire de la reconnaissance de la résilience du modèle d'affaires de la Société, de la solidité de sa performance opérationnelle et de sa forte capacité de génération de trésorerie. Les titres seront cotés sur Euronext Dublin.

Citigroup et UBS Investment Bank sont intervenus comme coordonnateurs mondiaux conjoints, conseillers conjoints pour la structuration et chefs de file teneurs de livres conjoints. Crédit Suisse et Goldman Sachs International sont intervenus comme gestionnaires conjoints (désignés ensemble comme étant les « Gestionnaires »). Firmenich a été conseillé par Baker McKenzie pour les questions juridiques.

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée à Genève en Suisse 1895 et est depuis 125 ans une entreprise privée familiale. Firmenich est une entreprise de premier plan dans le commerce interentreprises, active essentiellement sur le marché des arômes et des parfums. Elle intervient dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich offre à ses clients une créativité supérieure en matière de formulation, une large palette d'ingrédients de haute qualité et des technologies exclusives, notamment dans la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Le chiffre d'affaires annuel de Firmenich était de 3,9 milliards de francs suisses fin juin 2019. Davantage d'informations sur Firmenich se trouvent disponibles sur www.firmenich.com

