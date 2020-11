Firmenich lance les premiers parfums pour le soin du linge issus de l'IA

GENÈVE, Suisse, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, a lancé les premiers parfums pour le soin de linge associant intelligence artificielle et créativité humaine. Présentés lors de la conférence de China Cleaning Industry Association (CCIA) à Hangzhou, en Chine, les parfums, issus de l'intelligence artificielle, sont une innovation révolutionnaire pour un large éventail de produits tels que les lessives liquides, les lessives en poudre et les sprays textiles.

"Firmenich réinvente l'art de la parfumerie", a déclaré Ilaria Resta, présidente de la division Parfumerie. "Désormais, l'IA permet à nos parfumeurs de réaliser leurs meilleures créations en identifiant les potentielles solutions à travers une combinaison complexe de paramètres, notamment l'olfaction, le format, le dosage et la durabilité."

"Firmenich utilise l'IA pour la création, la prédiction et l'optimisation augmentées afin d'offrir des expériences sensorielles plus rapidement et de manière plus efficace que jamais auparavant", explique Odile Pelissier, vice-présidente senior en Création et Développement en Parfumerie.

Étape clé dans la transformation digitale de Firmenich, les parfums pour le soin du linge ouvrent un nouveau paradigme permettant aux clients de créer des parfums personnalisés et sur mesure. En utilisant l'IA pour générer des prototypes attrayants, les parfumeurs interagissent avec la technologie, accélèrent la mise sur le marché et créent des parfums correspondant aux spécifications de chaque catégorie et aux nuances de chaque marché afin de fournir une expérience émotionnelle appropriée à chaque consommateur.

Les six parfums issus de l'IA pour le soin du linge sont les suivants :

Détergent liquide : Une fraîcheur moderne inspirée des parfums pour les soins du corps avec du yuzu, ingrédient chinois renommé, et un second concept plus féminin, fruité et fleuri, au cœur des tendances actuelles Chinoises.

Spray textile : Un profil naturel, gourmand et sucré dont la /notoriété a été confirmée lors d'études consommateurs en Chine, puis le même parfum que le détergent liquide fruité et fleuri adapté à un format spray.

Détergent en poudre : Une fraîcheur et une performance technique avec des agrumes pétillants venant de Chine, ainsi qu'un deuxième concept de parfum Cologne aux agrumes.

Évalué à un peu plus de 65 milliards de dollars américains, le marché mondial des lessives devrait connaître une croissance constante au cours des prochaines années. En Chine, le marché total des lessives a progressé de 4,9 % au cours des cinq dernières années, pour avoisiner les 10 milliards de dollars américains l'an dernier*. La catégorie soin du linge est à l'intersection de nombreuses tendances actuelles : nouvelles attentes des consommateurs soucieux des enjeux écologiques, nouveaux territoires olfactifs à la formulation complexe, formats émergents aux défis techniques et exigences renforcées de durabilité avec une réglementation plus stricte. Dans ce contexte, les formules proposées par l'IA aident les parfumeurs à apporter de la valeur ajoutée.

Vivian Wei Zhang, vice-présidente du Centre de Développement Créatif basé en Asie du Nord-Est, explique, "La convergence des technologies numériques et de la créativité humaine apporte une innovation disruptive. Grâce à l'apprentissage mutuel et à l'interaction, les parfumeurs et l'IA se développent et grandissent ensemble. Grâce à notre approche itérative, de tests et d'apprentissage, nous augmentons nos capacités en matière de création de parfums".

En exploitant la puissance de l'IA et plus de 50 ans de données sur les parfums, y compris la recherche scientifique, la connaissance des consommateurs, la production et les ventes, Firmenich réinvente la conception de parfums via la création augmentée. La technologie d'IA utilisée dans ces nouveaux parfums de soin du linge a été développée dans les locaux du d-lab, situé sur le campus de l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Le d-lab met en relation les parfumeurs Firmenich du monde entier avec des experts de la technologie numérique afin d'influer sur la création, l'optimisation et la performance des formules. L'équipe multi-fonctionnelle développe des outils de création enrichis par l'IA pour les parfumeurs et les développeurs de parfums, ainsi que des modèles intelligents pour les équipes de laboratoire et de production.

*Source: Euromonitor - Retail Value RSP | Global - Latest Owner | US$ Mn | Constant Prices (except Manufacturer & Brand charts : Current prices) | Fixed 2019 Exchange Rates – Date Exported (GMT): 02/12/2020

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande entreprise privée de senteurs et d'arômes au monde. Fondée en 1895, à Genève, en Suisse, elle est restée depuis sa création, 125 ans auparavant, une entreprise familiale. Firmenich est une entreprise de premier plan spécialisée dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, de saveurs et d'ingrédients. Reconnue pour sa recherche et sa créativité d'envergure mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de durabilité, Firmenich offre à ses clients une innovation supérieure en matière de formulation, une vaste palette d'ingrédients de haute qualité et des technologies exclusives, notamment la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de francs suisses à la fin du mois de juin 2020. Des informations complémentaires sur Firmenich sont disponibles sur le site www.firmenich.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.firmenich.com/



SOURCE Firmenich