Firmenich marque une nouvelle ère pour la création d'ingrédients avec le lancement de l'usine pilote biotech et Naturals à Genève

GENÈVE, Suisse, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande entreprise privée au monde de parfums et d'arômes, est fière d'annoncer l'ouverture de sa nouvelle usine pilote et laboratoire en biotechnologie et Naturals à Genève. Grâce à une technologie numérique de pointe, elles ouvrent la voie à une nouvelle ère pour le développement d'ingrédients et de produits naturels « clean label », en fournissant une plus grande rapidité et flexibilité dans le cadre de la collaboration client. Intégrée au site phare de production d'ingrédients du groupe à La Plaine dans le canton de Genève, cette infrastructure opère selon des normes de sécurité et environnementaux de pointe, réduisant la production de déchets et la consommation d'énergie.

« Notre nouvelle usine pilote en biotechnologie opère de manière rapprochée avec l'usine de production d'ingrédients. Firmenich fournit donc un développement biotech intégré sur toute la chaine, jusqu'au produit fini, sans aucune lacune » déclare Geneviève Berger, Chief Research Officer chez Firmenich. « Nous entrons dans une nouvelle ère pour la création d'ingrédients ; notre usine pilote et notre laboratoire mettent les nouvelles technologies en œuvre afin d'améliorer les solutions « clean label », tout en profitant des dernières innovations numériques pour maximiser l'efficacité. »

« Notre nouvelle usine pilote offre une plus grande flexibilité afin de répondre aux besoins des clients dans le développement du produit », déclare Sarah Reisinger, Senior Vice President Research Operations, chez Firmenich. « Étant capable de gérer de multiples projets simultanément, elle permet également la production de lots d'essai à petite échelle pour la formulation ou les tests, ainsi que la validation réglementaire ».

Opérationnelle dès ce mois-ci, l'usine pilote de La Plaine est une pierre angulaire pour les nouveaux ingrédients, tant au niveau de la parfumerie que des arômes, permettant ainsi le développement des processus de production les plus efficaces et les plus qualitatifs, grâce à la biotechnologie ou l'extraction naturelle. Rassemblant la technologie numérique afin d'accroitre l'automatisation, l'usine pilote est capable de passer de la production par lot à une production en continu, améliorant ainsi l'efficacité, la vitesse et en réduisant l'utilisation de matières premières.

Dans la lignée des accomplissements pour lesquels Firmenich est reconnue dans le domaine du développement durable, la nouvelle usine pilote bénéficie de bioréacteurs efficaces, qui minimisent à la fois la quantité de déchets produits et l'énergie consommée.

Située dans un bâtiment déjà existant du site Firmenich de La Plaine, la nouvelle infrastructure bénéficie d'une synergie complète avec l'usine de production d'ingrédients. Des caractéristiques de pointe dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement ont également été intégrées à la nouvelle usine et au laboratoire pilote dès sa conception.

Firmenich a été fondée en 1895 à Genève, en Suisse, et reste depuis 125 ans une entreprise familiale non cotée. Firmenich est une entreprise leader du commerce interentreprises qui opère principalement sur le marché des parfums et des arômes., ses activités se concentrent sur la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich aspire à faire bénéficier ses clients d'une créativité supérieure en matière de création, d'une large palette d'ingrédients de haute qualité et de ses expertises technologiques, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de l'encapsulation, de la science olfactive et de la modulation du goût, entre autres domaines d'innovation. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 Mds CHF à la fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

