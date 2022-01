Firmenich noue un partenariat stratégique en Chine avec HARMAY

Une collaboration qui apporte une grande valeur ajoutée au segment de la parfumerie fine

GENÈVE, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Firmenich, première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde, est fière d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec HARMAY, une nouvelle marque de retail de premier plan en Chine. Dans le cadre de cet accord, Firmenich et HARMAY vont s'associer pour développer le segment de la parfumerie fine en Chine en misant sur leurs capacités respectives dans l'objectif de soutenir le développement de nouvelles marques de parfum, de nouveaux concepts, de nouvelles expériences et de nouveaux modèles.

« En tant qu'un des leaders mondiaux de la parfumerie fine, Firmenich s'efforce de piloter la transformation de ce secteur et de créer des tendances visant à assurer l'avenir de l'entreprise, a déclaré Ilaria Resta, Présidente Parfumerie monde chez Firmenich. Après plus de 30 ans d'opérations couronnées de succès en Chine, ce partenariat avec HARMAY représente une amélioration significative de nos capacités en Chine et consolide nos ambitions en tant que partenaire de choix sur ce marché ».

Fondée en 2008, HARMAY est l'un des plus grands détaillants et distributeurs de produits de beauté en Chine, attirant une forte clientèle de la génération Z. La marque est devenue synonyme d'art et de culture en Chine en proposant des produits de beauté, des soins pour la peau, des parfums et des produits lifestyle haut de gamme sur ses magasins en ligne et dans ses boutiques. Ces dernières se distinguent par leur design innovant à l'esthétique industrielle et ont fidélisé un public attiré par une expérience unique de consommation.

« La Chine devrait constituer le relais de croissance du marché de la parfumerie fine avec de nombreuses marques locales qui émergent et une hausse significative de la consommation, notamment sur le segment de la génération Z. Nous sommes honorés de jouer un rôle clé en stimulant cette croissance grâce aux synergies entre HARMAY et Firmenich, a ajouté Jason Ju, Co-Fondateur de HARMAY. Nous espérons que ce partenariat inspirera d'autres grandes innovations et créations dans le secteur ».

« Grâce à ce partenariat stratégique avec HARMAY, nous joignons nos forces pour faire naître les marques de demain et nous misons sur nos capacités respectives pour les mettre au service de la connaissance des consommateurs, du digital, de la créativité et de l'art de la parfumerie, a ajouté Olivier Viejo, Directeur de la Parfumerie fine chez Firmenich Chine. Ceci ouvrira la voie à une plus forte croissance du secteur de la parfumerie fine à la fois en Chine et dans le reste du monde ».

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion en Chine, Firmenich apporte une valeur ajoutée à ses clients en créant des parcours clients localisés. En 2019, l'entreprise est devenue la première maison de parfumerie mondiale à établir un Atelier de parfumerie fine en Chine et a été la première à proposer un modèle commercial dédié qui offre un accès facilité à toutes les capacités de parfumerie fine, sous un même toit, au service de tous les clients, locaux comme internationaux. La société a également ouvert son nouveau Studio Guangzhou en septembre 2021, ce qui lui permet de proposer une gamme diversifiée de prestations à une base de consommateurs encore plus large.

