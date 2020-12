Firmenich voit son leadership mondial en matière d'environnement récompensé avec l'obtention d'un Triple "A" de CDP pour la troisième année consécutive

Firmenich est l'une des deux seules entreprises au monde à avoir obtenu un « A » pour le climat, l'eau et les forêts trois années d'affilée.

GENÈVE, Suisse, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich, leader mondial du secteur des parfums et des arômes, est aujourd'hui reconnue par le CDP comme leader en matière de durabilité, avec l'obtention d'un triple « A » pour ses performances environnementales sur le changement climatique, la sécurité de l'eau et les forêts pour la troisième année consécutive. La référence en matière de reporting environnemental des entreprises place Firmenich parmi les 10 seules entreprises au monde à avoir obtenu un triple « A » en 2020 sur plus de 9 600 répondants, la plus forte participation jamais enregistrée.

« Nous sommes extrêmement fiers de réaliser un « triple-triple » – nous sommes l'une des deux seules entreprises au monde à avoir été classées triple « A » par le CDP trois années de suite. Nous tenons à remercier toutes les équipes exceptionnelles qui travaillent pour Firmenich et qui, chaque jour, œuvrent à la réalisation de nos objectifs ambitieux. Elles font progresser notre engagement pour la neutralité carbone à horizon 2030 », a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. « Cette décennie étant la plus chaude jamais enregistrée selon l'ONU, il est impératif d'agir rapidement et de faire preuve d'audace dans nos actions et de poursuivre notre leadership en matière d'environnement. »

Paul Simpson, PDG du CDP, a déclaré : « L'ampleur des risques que le changement climatique, la déforestation et l'insécurité de l'eau font peser sur les entreprises est énorme, et nous savons que les opportunités générées par l'action dépassent largement les risques engendrés par l'inaction. Le leadership du secteur privé créera un 'cercle vertueux d'ambition' qui viendra renforcer l'action gouvernementale et garantira que les ambitions mondiales pour une économie durable zéro carbone deviennent une réalité. »

« Nous félicitons Firmenich qui est l'une des deux seules entreprises au monde à avoir obtenu la notation triple A trois années d'affilée et est pionnier de son secteur, » a déclaré Maxfield Weiss, Directeur de l'Engagement des Entreprises du CDP Europe. « La prise d'initiative en matière de transparence et d'action environnementale est l'une des mesures les plus importantes que les entreprises peuvent prendre, et elle est d'autant plus honorable en cette année difficile marquée par le COVID-19. Notre classement met à l'honneur des entreprises qui comme Firmenich, leader en matière d'engagement pour le climat et pour la gestion responsable des forêts et de l'eau, œuvrent aujourd'hui pour construire l'économie durable de demain. »

« En intégrant la gestion environnementale dans nos activités et en mettant à contribution notre chaîne d'approvisionnement, nous contribuons à façonner une économie mondiale plus durable, » a déclaré Neil McFarlane, Vice-Président Senior de Firmenich pour la Qualité, la Santé, la Sécurité et l'Environnement. « Nos équipes visent constamment l'excellence dans notre démarche pour atteindre l'impact zéro carbone et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec le CDP, afin de construire un avenir plus durable pour les générations futures. »

Cette année, 100% de l'électricité consommée sur les sites du groupe était d'origine renouvelable, une première pour son secteur. Firmenich est résolument engagée depuis le début dans l'initiative Business Ambition for 1.5C : Our Only Future , une coalition de 320 entreprises engagées pour atteindre des objectifs scientifiquement validés visant à lutter contre le changement climatique. Le groupe est également un membre fondateur de la coalition One Planet Business for Biodiversity (OP2B) qui s'engage à protéger et à restaurer la biodiversité cultivée et naturelle.

Pour en savoir plus sur les réalisations et les objectifs environnementaux de Firmenich, consultez son dernier rapport de développement durable Sustainability Report 2020, Pathways to Positive. Pour y accéder, cliquez ici.

Le processus annuel de divulgation et de notation environnementale du CDP est largement reconnu en tant que référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2020, plus de 515 investisseurs détenant plus de 106 000 Mds US$ d'actifs et plus de 150 acheteurs de premier plan ayant dépensé 4 000 Mds US$ ont demandé aux entreprises de publier des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d'environnement par le biais de la plateforme du CDP. Plus de 9 600 entreprises ont répondu, la plus forte participation jamais enregistrée.

La liste complète des entreprises qui font partie du classement A du CDP cette année est disponible ici, ainsi que d'autres scores d'entreprises accessibles au public : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Note aux éditeurs

L'intégralité de la méthodologie et des critères du classement A sont disponibles sur le site web du CDP à l'adresse : https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies dans la section « CDP scoring methodologies 2020 ».

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée en 1895 à Genève, en Suisse, et reste depuis 125 ans une entreprise familiale non cotée. Firmenich est une entreprise leader du commerce interentreprises qui opère principalement sur le marché des parfums et des arômes. Ses activités se concentrent sur la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich aspire à faire bénéficier ses clients d'une créativité supérieure en matière de création, d'une large palette d'ingrédients de haute qualité et de ses expertises technologiques, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de l'encapsulation, de la science olfactive et de la modulation du goût, entre autres domaines d'innovation. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 Mds CHF à la fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

À propos du CDP

Le CDP est un organisme mondial à but non lucratif qui incite les entreprises, les villes et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Élu premier fournisseur de recherches sur le climat par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels dont les actifs s'élèvent à 106 000 Mds$, nous tirons parti du pouvoir des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à divulguer et à gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 9 600 entreprises représentant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale ont divulgué des données environnementales dans le cadre du CDP en 2020. Cela s'ajoute aux centaines de villes, d'États et de régions qui ont divulgué leurs données, ce qui fait de la plateforme du CDP l'une des sources d'information les plus riches au monde sur la manière dont les entreprises et les gouvernements conduisent la transition environnementale. Le CDP, anciennement projet de divulgation des émissions de carbone, est un membre fondateur de la coalition We Mean Business. Visitez www.cdp.net/en/cities ou suivez @cdp pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

SOURCE Firmenich