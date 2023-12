Fliggy renforce ses liens avec Choose Paris Region pour promouvoir le tourisme en France

Lancement de Fliggy x Paris Region Pass et du Centre de service à la clientèle chinoise en ligne, afin de créer une meilleure expérience de voyage

HANGZHOU, Chine, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Fliggy, une plateforme de voyage en ligne de premier plan et une filiale en propriété exclusive d'Alibaba Group (NYSE: BABA et HKEX: 9988), a signé une lettre d'intention avec Choose Paris Region, une agence de développement économique et de destination pour l'Île-de-France, afin d'approfondir la collaboration en matière de marketing numérique et de services à la clientèle. Lors de la cérémonie de signature à Hangzhou, les deux parties ont annoncé conjointement le lancement de Fliggy x Paris Region Pass et du Centre de service à la clientèle chinoise en ligne.

Alors que le tourisme depuis la Chine reprend rapidement, le Fliggy x Paris Region Pass, qui offre l'entrée aux principales attractions de la ville, sera bientôt disponible à l'achat sur Fliggy. Une fois que les clients auront commandé un Fliggy x Paris Region Pass sur la plateforme, ils pourront récupérer un pass physique et une carte dessinée à la main montrant les attractions touristiques populaires et des astuces de voyage originales dans des magasins désignés à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ou dans le centre-ville.

Un Centre de service à la clientèle chinoise en ligne sera également implémenté afin de fournir une assistance client 24h/24 et 7j/7 aux touristes chinois en France. De plus, les deux parties exploreront davantage l'utilisation de technologies telles que la réalité augmentée (RA) et le streaming en direct pour créer une expérience immersive durant la visite des musées et des lieux d'art.

Dangxing Chu, responsable de l'activité touristique internationale chez Fliggy, a déclaré : « Nous voulions lancer un pass urbain avec Choose Paris Region depuis un certain temps, afin de permettre aux touristes chinois de découvrir la beauté et le charme inégalés de cette région. Cela va maintenant devenir une réalité. »

Le nombre de voyages entre la Chine et la France est en hausse. Les données de Fliggy révèlent que les commandes de services de visa pour la France depuis le début de l'année sont plus de sept fois supérieures à celles de l'année dernière à la même période. Pendant ce temps, le ministère chinois des Affaires étrangères a récemment annoncé que les titulaires d'un passeport français ordinaire pouvaient faire des affaires ou voyager en Chine sans visa pour une durée allant jusqu'à 15 jours maximum, entre décembre 2023 et novembre 2024.

« Les touristes chinois privilégient désormais les visites autoguidées plutôt que les visites en groupe lorsqu'ils se rendent à Paris », a expliqué Christophe Decloux, directeur général adjoint de Choose Paris Region. « Notre principal objectif est de créer l'expérience suprême pour les visiteurs. Notre objectif est d'aider nos visiteurs à mieux comprendre notre ville et le mode de vie parisien. Paris accueillera les Jeux olympiques d'été et le 150e anniversaire de l'impressionnisme en 2024, et nous espérons offrir aux touristes chinois de meilleurs services et de meilleures expériences de voyage grâce à nos efforts conjoints lors de ces événements passionnants. »

Zhuoran Zhuang, PDG de Fliggy, a ajouté : « Ancrée dans l'histoire profonde et la riche culture de la France, la région Île-de-France est depuis longtemps une destination incontournable pour les voyageurs chinois. Grâce à cette collaboration, nous pouvons combiner l'écosystème et les innovations de Fliggy avec les riches ressources touristiques de Choose Paris Region pour mieux mettre en valeur le caractère unique de cette belle ville et créer des expériences de voyage toujours plus passionnantes, contribuant ainsi à l'avenir prometteur du tourisme culturel sino-français. »

À propos de Fliggy

Fliggy est une filiale en propriété exclusive du groupe Alibaba (NYSE: BABA) et l'une des principales plateformes de voyage en ligne en Chine. Fliggy met fortement l'accent sur l'innovation dans ses produits et services, répondant aux besoins de plus en plus personnalisés et diversifiés des consommateurs en Chine et sur les marchés étrangers.

En tirant parti de l'avantage de Fliggy en tant que membre de l'écosystème d'Alibaba, les commerçants peuvent bénéficier de la vaste base d'utilisateurs au sein du groupe. Fliggy collabore également avec des partenaires par le biais d'un format de gestion à service complet, aidant davantage de commerçants, en particulier les petites et moyennes entreprises, à partager facilement et efficacement les opportunités offertes par la numérisation.

La stratégie à long terme de Fliggy est de promouvoir la transformation numérique de l'industrie du tourisme, en utilisant une plateforme ouverte et des mécanismes pour aider l'industrie à mieux utiliser l'infrastructure commerciale numérique pour ses opérations.

