Foire internationale du livre de Riyad 2024 : Élargir le dialogue mondial grâce à la plus grande collection d'œuvres traduites

RIYADH, Arabie Saoudite, 6 octobre 2024 /PRNewswire/ -La Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction, qui fait partie du ministère saoudien de la Culture, a révélé que la Foire du livre de Riyad 2024 est sa plus grande édition à ce jour, présentant une gamme diversifiée de livres internationaux traduits. Avec la participation de plus de 2 000 éditeurs locaux, arabes et internationaux, la foire a renforcé sa position en tant qu'événement culturel de premier plan dans le monde arabe. L'édition de cette année promeut l'ouverture culturelle de l'Arabie saoudite et soutient la diffusion de connaissances transfrontalières.

Riyadh International Book Fair 2024

L'édition 2024 de la foire se distingue par l'accueil de penseurs, d'intellectuels et de personnalités mondiales de la littérature, de l'art et de la connaissance, qui partagent leurs idées et leurs réussites avec le public. Parmi les principaux intervenants figurent Fareed Zakaria, personnalité médiatique et auteur acclamé, Walter Isaacson, biographe de renommée mondiale, le poète et écrivain Kwame Alexander et le romancier acclamé Jonathan Franzen. La foire présente également d'éminentes personnalités littéraires et artistiques du Moyen-Orient.

Mohammed Hasan Alwan, directeur général de la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction, a souligné l'importance de la foire : "La Foire internationale du livre de Riyad n'est pas seulement l'une des plus importantes foires du livre de la région arabe, c'est aussi une plateforme de premier plan pour les éditeurs et les auteurs, qui peuvent ainsi élargir leur champ d'action sur le marché culturel arabe. L'édition de cette année est particulièrement remarquable pour l'accent qu'elle met sur la diversité culturelle et la traduction, avec un programme exceptionnel mettant en vedette certains des plus grands intellectuels du monde".

Au cours de sa visite, Son Excellence Chang Hua, ambassadeur de Chine en Arabie saoudite, a exprimé son admiration pour l'enthousiasme du public saoudien pour la lecture. Fareed Zakaria, de CNN, a fait l'éloge de la transformation remarquable du Royaume et de son influence mondiale croissante.

Cette année marque également le retour de l'initiative populaire "Riyadh Reads French", à laquelle participent plusieurs éditeurs français. Al-Saeed Ezz, chargé de communication à l'ambassade de France, a noté que le programme de cette année a été élargi pour inclure des activités pour les enfants et des cours de français gratuits en collaboration avec l'Institut culturel français, rapprochant ainsi la culture française des visiteurs saoudiens.

La Foire internationale du livre de Riyad joue un rôle clé dans le soutien des objectifs culturels de Saudi Vision 2030, en contribuant à l'économie culturelle du Royaume, qui devrait atteindre 9,3 milliards de dollars. Attirant plus d'un million de visiteurs par an, elle figure parmi les foires du livre les plus vendues du monde arabe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2523990/Riyadh_International_Book_Fair_2024.jpg