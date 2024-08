VERSAILLES, France, 12 août 2024 /PRNewswire/ -- Le Club Forest Hill de Versailles est fier d'annoncer le lancement de deux nouveaux terrains de badminton, répondant ainsi à une demande croissante de ses membres. Ces nouveaux terrains viennent enrichir l'offre déjà variée du club et permettent aux amateurs de badminton de pratiquer leur sport favori dans un cadre moderne et convivial.

Des terrains de badminton de haute qualité pour une pratique optimale

FOREST HILL VERSAILLES INAUGURE DEUX NOUVEAUX TERRAINS DE BADMINTON FOREST HILL VERSAILLES INAUGURE DEUX NOUVEAUX TERRAINS DE BADMINTON

Les deux nouveaux terrains de badminton, dotés de revêtements en sol souple et de lignes de marquage aux normes internationales, ont été conçus pour offrir les meilleures conditions de jeu. Le club s'est attaché à sélectionner des matériaux de premier choix, garantissant à la fois confort, sécurité et performance pour les joueurs de tous niveaux. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, ces terrains vous offriront une expérience de jeu agréable et stimulante.

Le Club Forest Hill de Versailles : un lieu unique pour le sport et le bien-être

Le Club Forest Hill de Versailles est bien plus qu'un simple club de sport. Avec ses infrastructures modernes et ses nombreuses activités, il offre à ses membres un cadre exceptionnel pour se détendre, se dépasser et partager des moments de plaisir en famille ou entre amis.

Le club dispose d'une salle de musculation et de fitness, de 3 NOUVELLES pistes de Padel (2 en double et 1 en simple) d'un court de squash de deux saunas, et d'un mur d'escalade en bloc.

Cette salle de bloc d'une superficie de 2000 m2 et 8m de hauteur sous plafond, fêtera bientôt ses 2 ans d'existence, à la rentrée. L'occasion de dresser un premier bilan pour cette salle et pour cette discipline sportive qui, forte de son succès, et qui a intégré, pour la deuxième fois de son histoire, le programme des disciplines olympiques aux JO de Paris 2024.

Avec toutes ces nouvelles installations, les dernières en badminton, le Club Forest Hill de Versailles se positionne, aujourd'hui, comme un leader en Île-de-France, dans les sports de raquette, ainsi que l'escalade en bloc.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2478364/Forest_Hill_Versailles_Terrain.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2478365/Forest_Hill_Versailles_Badminton.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2478334/Forest_Hill_Versailles_Logo.jpg

FOREST HILL - AQUABOULEVARD:

Maroua Sdiri

[email protected]

Club Forest Hill Versailles

11 Rue Exelmans, 78000 Versailles

reservation.forest-hill.fr

+33 (0)1 39 53 09 09