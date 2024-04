Fosun International enregistre un chiffre d'affaires total de 198,2 milliards deyuans en 2023, avec une hausse de 20 % de son bénéfice d'exploitation

HONG KONG et SHANGHAI, le 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (code de stock HKEX : 00656, « Fosun International »), ainsi que ses filiales (« Fosun » ou le « Groupe »), ont publié aujourd'hui leurs résultats annuels pour l'ensemble de leur exercice clos au 31 décembre 2023 (« Période de rapport »).

Au cours de la période de rapport, le Groupe a réalisé un revenu total de 198,2 milliards de yuans, en hausse de 8,6% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation industriel a atteint 4,9 milliards de yuans, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2022 sur une base comparable ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s'est élevé à 1,38 milliards de yuans. Les quatre principales filiales, Yuyuan Group, Fosun Pharma, Fosun Insurance Portugal et Fosun Travel & Culture, ont généré un revenu total de 142,69 milliards de yuans, enregistrant une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente. Ce montant représente 72 % du revenu total du Groupe.

Au niveau des états financiers consolidés de Fosun, les dettes portant des intérêts ont diminué de 15 milliards de yuans par rapport à la fin de l'année 2022, tandis qu'au niveau du Groupe, les passifs portant des intérêts ont diminué de 9,2 milliards de yuans par rapport à la fin de l'année 2022. Le ratio de la dette totale sur les capitaux propres au niveau des états financiers consolidés s'élève à 50,4 %, en baisse de 2,9 % par rapport à la fin de l'année 2022.

Guo Guangchang, président de Fosun International, a déclaré : « Après plus d'une décennie de travail acharné, Fosun a progressivement parachevé son expansion mondiale et son implantation industrielle pour se concentrer sur le domaine de la consommation des ménages. La stratégie opérationnelle de Fosun est passée au fil du temps de la simple "recherche de gisements" et de la "prospection" dans divers secteurs dans le monde à « creuser plus profondément » et à « mieux creuser ». Dans les secteurs déjà identifiés, nous nous engageons à approfondir notre présence afin de renforcer la certitude et de placer la croissance stable et rentable au cœur des activités futures de Fosun.

Concentrer les efforts sur les exploitations en profondeur à l'échelle mondiale

En 2023, les revenus d'outre-mer se sont élevés à 89,2 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de 6% en glissement annuel et 45% des revenus totaux. Le Zercepac® développé et fabriqué de manière autonome par Shanghai Henlius, a été approuvé et commercialisé dans plus de 40 pays et régions. Le premier médicament innovant, HANSIZHUANG (serplulimab) a été approuvé et commercialisé en Indonésie, devenant ainsi le premier anticorps monoclonal anti-PD-1 chinois commercialisé avec succès dans les pays d'Asie du Sud-Est.

Le Club Med développe ses activités dans plus de 40 pays et territoires répartis sur six continents, et exploite 68 stations, dont 10 en Chine. De plus, le festival des lanternes de Yuyuan a connu sa première édition à l'étranger et s'est déroulé avec succès à Paris, rassemblant près de 200 000 visiteurs locaux.

Une nouvelle croissance tirée par la science et l'innovation

Au cours de la période de rapport, l'investissement dans la science et l'innovation s'est élevé à 7,4 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de 14 % d'une année sur l'autre, à périmètre constant.

HANSIZHUANG (injection de serplulimab), le premier anticorps monoclonal anti-PD-1 développé en interne et approuvé pour le traitement de première ligne contre le cancer du poumon à petites cellules, a été approuvé pour quatre indications. L'artésunate pour injection de deuxième génération (nom commercial : Argesun) est devenu la première formulation en une étape de l'artésunate injectable à passer la préqualification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-PQ). Le premier produit de thérapie cellulaire CAR-T en Chine, Yi Kai Da® (Injection d'axicabtagene ciloleucel), a traité plus de 600 patients atteints de lymphome deux ans après son lancement par Fosun Kite. Le système chirurgical Xi de Intuitive Fosun, entièrement développé en Chine, a obtenu l'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux, marquant ainsi la concrétisation d'une stratégie axée sur la « Fabrication nationale, Recherche et développement collaborative, Commercialisation mondiale ».

Des actifs optimisés et la capacité opérationnelle améliorée

Fosun Pharma, en partenariat avec le fonds d'orientation de la ville de Shenzhen et sept autres investisseurs, prévoit de créer un fonds d'investissement de 5 milliards de yuans dédié à l'industrie pharmaceutique. Les fonds collectés seront exclusivement investis dans les domaines de la biopharmacie, des cellules et du génie génétique. Fosun Health Capital, fonds de capital-risque établi par Fosun Pharma, a remporté l'appel d'offres public de la ville de Shenzhen et sera le seul gestionnaire de ce fonds.

Fosun Holiday a mis en avant ses compétences opérationnelles et a optimisé sa structure de revenus au cours de la période de rapport, dont plus de 93 % provient de ses activités touristiques.

Faire des affaires pour le bien et améliorer continuellement l'ESG

À la fin de la période de rapport, Fosun maintient sa notation ESG MSCI à AA, étant la seule entreprise globale de la région de Grande Chine à bénéficier de cette note. Son classement dans l'indice de développement durable Hang Seng est passé à AA-, et elle a été sélectionnée pour la première fois en tant que composante de cet indice. De plus, la note ESG FTSE Russell de Fosun continue de s'améliorer, ce qui lui a valu d'être incluse dans l'indice de responsabilité sociale FTSE Russell. En outre, Fosun a été choisie pour la première fois pour figurer dans le « S&P Global Sustainability Yearbook 2024 », et reçu le titre de « l'Entreprise la plus progressive du secteur ».