FR-Alert: les opérateurs mobiles des DROM COM s'associent à Intersec pour mettre en place le nouveau dispositif d'alerte

En cas d'événement majeur, les autorités compétentes pourront déclencher des alertes ciblées et contextualisées dans les zones concernées, même les plus isolées, informer la population plus efficacement sur le risque, la situation et les consignes de sécurité à adopter

Les départements ou région d'outre-mer (DROM) et collectivités d'outre-mer (COM) sont géographiquement exposés à des risques météorologiques de forte intensité, notamment dans les régions tropicales. Au-delà des catastrophes naturelles, ce sont toutes les problématiques de sécurité publique qui sont concernées par ce dispositif : accidents industriels, crises sanitaires, attentats terroristes ou encore incidents technologiques. A la veille des Jeux Olympiques 2024 et de ses grands rassemblements, la nécessité de se doter d'un tel dispositif est indiscutable pour assurer la sécurité des populations locales, des délégations sportives et des milliers de visiteurs attendus, notamment sur l'île polynésienne de Tahiti qui accueillera les épreuves olympiques de surf.

Yann Chevalier, Directeur général d'Intersec, déclare : « Ces nouveaux mandats témoignent une nouvelle fois de la confiance placée envers nos équipes et démontrent la qualité et la fiabilité de notre solution d'alerte aux populations. Nous sommes particulièrement fiers de travailler avec les opérateurs mobiles des DROM COM car la continuité du déploiement de FR-Alert est assurée sur tous les territoires français à travers le monde. »

