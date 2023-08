Fractal Réitère son Engagement pour des Pratiques Éthiques, la Conformité et la Sécurité dans l'Industrie Maritime Mondiale

GENÈVE, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- Fractal, société de navigation en pointe dans la sécurité énergétique mondiale, confirme une nouvelle fois son attachement sans faille aux lois internationales et aux normes de sécurité strictes. Avec une surveillance constante du prix mondial du brut et une adhésion rigoureuse aux règles, notamment celles du mécanisme de plafonnement des prix, Fractal renforce son approche responsable dans le secteur énergétique.

« Chez Fractal, notre mission va au-delà du simple transport de marchandises ; elle vise également à maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité, conformité et respect du droit international », a souligné Mathieu Philippe, Directeur Général de Fractal. « Nous sommes honorés de jouer un rôle dans la sécurité énergétique mondiale, en respectant les réglementations légales et en promouvant une industrie maritime durable. »

Fractal se spécialise dans le transport efficace du pétrole brut, au service d'une clientèle diversifiée et mondiale. Chaque relation est basée sur le respect mutuel du droit international, accentuant ainsi l'engagement de Fractal pour une conduite responsable et transparente.

La société s'appuie sur un processus robuste de KYC (« Connaître Votre Client ») pour assurer une conformité élevée. Elle adhère strictement aux sanctions internationales et aux régimes de conformité, notamment dans les opérations avec le pétrole russe, reflétant une approche éthique et responsable.

La flotte de Fractal, dont tous les navires ont moins de 20 ans avec une moyenne de circa 15 ans, répond aux normes de sécurité les plus strictes. Des inspections régulières et une maintenance de premier ordre sont garanties. Les navires sont certifiés par des organismes mondialement reconnus comme DNV, BV, Lloyd's Register, ABS, NKK, et assurés par des groupes internationaux de clubs P&I, dont le West of England et l'American Club.

« La sécurité, la conformité et le respect du droit international sont au centre de notre activité chez Fractal. Nos opérations efficaces nous distinguent dans l'industrie du transport maritime, et notre engagement reste inébranlable », a conclu Mathieu Philippe.

À propos de Fractal

Fractal est une société de fret internationale dédiée au transport mondial de pétrole brut et de produits pétroliers. La société se consacre au respect des principes du droit international, de la sécurité et de la conformité, tout en contribuant à la sécurité énergétique mondiale. L'engagement de Fractal en faveur de pratiques commerciales éthiques et de la sécurité la distingue dans l'industrie mondiale du transport maritime.

