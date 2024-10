Frédéric Imbert célèbre les 15 ans de Bitcoin avec The Bitcoin Masterpiece

PARIS, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Pour marquer les 15 ans de Bitcoin, l'artiste Frédéric Imbert dévoile, aux côtés de son fils Bastien Imbert , The Bitcoin Masterpiece, une œuvre d'art unique qui fusionne art et technologie. Limitée à 99 exemplaires, cette création s'inspire du logo Bitcoin , repoussant les frontières de l'expression artistique contemporaine. Imbert, reconnu pour son approche novatrice, associe savoir-faire artisanal et innovation.

L'œuvre se distingue par un cadre en carbone et aluminium, mesurant 95 cm x 95 cm et pesant 12,8 kg. Elle utilise 146 afficheurs en verre et 217 lampes au néon basse pression, créant un effet visuel saisissant. Chaque pièce est assemblée à la main à Paris, garantissant une qualité exceptionnelle.

The Bitcoin Masterpiece propose une expérience interactive, affichant en temps réel les fluctuations du cours du Bitcoin et des données essentielles. Cela offre aux collectionneurs une œuvre évolutive, liant le monde de l'art à celui de la finance décentralisée.

Une édition limitée pour collectionneurs et passionnés

Limitée à 99 exemplaires numérotés, chaque pièce est unique et peut être personnalisée. L'œuvre est proposée au prix symbolique de 1 Bitcoin, renforçant son lien avec la cryptomonnaie. Cette rareté, alliée à une technologie de pointe, en fait une pièce prisée pour les passionnés de crypto et d'art contemporain.

Un vernissage exclusif à Paris

L'œuvre sera dévoilée lors d'un vernissage exclusif à l'hôtel particulier The Outpost, au cœur du 17e arrondissement de Paris, le 23 Octobre 2024. Cet événement marquera le lancement officiel de la collection. Les premières livraisons sont prévues pour fin 2024.

Frédéric Imbert : un artiste visionnaire

Frédéric Imbert explore depuis plus de vingt ans l'intersection entre l'art et la science. Cet artiste basé près de Paris est réputé pour ses œuvres combinant des composants technologiques modernes et vintage, créant des symphonies visuelles uniques. The Bitcoin Masterpiece incarne cette vision, fusionnant l'art contemporain et l'innovation.

Soutenue par des partenaires influents, l'œuvre s'annonce comme un incontournable dans l'univers de l'art crypto.

