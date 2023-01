Fromont Briens et Littler Annoncent leur Séparation

PARIS, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Fromont Briens, l'un des cabinets français leaders en droit social qui accompagne les employeurs français comme les entreprises à dimension internationale sur le marché français, et Littler, cabinet américain également leader en droit social côté employeur, annoncent la fin de leur partenariat.

Sophie Pélicier-Loevenbruck, associée au sein du bureau de Paris et impliquée de longue date dans le développement international de Fromont Briens, souligne : "L'international - et l'état d'esprit qui l'accompagne - a toujours fait partie de notre histoire et de nos fondamentaux, c'est un des piliers du développement du cabinet depuis sa création en 1993. Cette décision, conclue d'un commun accord, marque le début d'une nouvelle ambition pour la pratique internationale du cabinet. Profondément ancrée dans notre capacité à accompagner nos clients étrangers à travers les spécificités du marché français, elle se structure autour de notre offre « full service » et de notre expertise de premier plan en matière de droit social."

"Nous avons mutuellement convenu de la fin de notre accord, alors que Littler continuera à servir les besoins français de ses clients", affirme Stephan Swinkels, actionnaire de Littler co-responsable du développement et de l'intégration internationale du cabinet.

Nazanine Farzam, associée au sein du bureau de Lyon et également très impliquée dans le développement international de Fromont Briens, confirme : " Fromont Briens continuera à offrir à ses clients internationaux les services d'un cabinet français haut de gamme, reconnu pour son expertise dans la compréhension des enjeux stratégiques complexes à l'œuvre sur le marché local."

Fromont Briens et Littler confirment mutuellement qu'ils n'excluent pas, à l'avenir, l'opportunité de pouvoir unir leurs talents afin de servir au mieux les besoins de leurs clients.

