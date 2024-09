Fusion de l'art entre l'Est et l'Ouest : Le drame dansé "Wing Chun" fait des débuts époustouflants au Sadler's Wells Theatre

LONDRES, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de Xinhua :

Le 30 août, le drame de danse original chinois "Wing Chun" créé par Shenzhen a été présenté pour la première fois au théâtre Sadler's Wells de Londres. Au total, douze spectacles seront présentés en neuf jours consécutifs. Le drame a suscité des réactions passionnées sur le site.

Centré sur la boxe Wing Chun, le drame des arts martiaux et de la danse combine la culture orientale et l'art moderne, et met en lumière le rôle éclairant de la culture traditionnelle dans la vie moderne. Basé sur un film de Shenzhen sur le Wing Chun dans les années 1990 comme prélude, le drame présente un montage du personnel de Shenzhen Wing Chun "en dehors du drame" et de Maître Ip Man luttant durement à Hong Kong "dans le drame" dans un style parallèle mais connecté de manière transparente. Les deux histoires réconfortantes de "l'esprit qui s'efforce de réussir" se font écho au-delà des limites temporelles et spatiales.

Le drame de danse "Wing Chun" jouit d'une popularité croissante à Londres et de critiques élogieuses de la part du public. Une spectatrice a déclaré que le spectacle lui avait fait ressentir la passion de la jeune génération pour la culture chinoise traditionnelle, ainsi que l'enrichissement de la culture et de la philosophie chinoises.

La combinaison des arts martiaux traditionnels et de la danse est un autre point fort de "Wing Chun". "Les arts martiaux chinois mettent en avant l'assiduité, le travail acharné et le fait qu'il n'y a pas de jour sans ligne. Ce drame incarne l'attitude douce, courtoise et modeste du peuple chinois". Le dramaturge en chef Han Zhen a expliqué que la dureté et la douceur des arts martiaux peuvent être interprétées par la danse, et que le riche héritage culturel peut être interprété par des danses classiques et modernes.

Ce drame dansé made in Shenzhen est coproduit par le département de la publicité du comité municipal du PCC de Shenzhen et le bureau de la culture, de la radio, de la télévision, du tourisme et des sports de la municipalité de Shenzhen, et interprété par le théâtre d'opéra et de danse de Shenzhen. D'un point de vue unique, la danse théâtrale présente la boxe Wing Chun et la gaze gambier de Guangdong, toutes deux inscrites au patrimoine culturel immatériel de la Chine, et intègre de manière innovante la culture folklorique de Lingnan, apportant la résonance sympathique de deux époques différentes.

"Wing Chun" poursuivra sa tournée en Europe, transmettant l'essence culturelle de la fusion des arts martiaux et de la danse, permettant aux Européens de comprendre la connotation de l'excellente culture traditionnelle chinoise et l'héritage spirituel des arts martiaux chinois, et promouvant ainsi l'échange et l'intégration culturels sino-étrangers. La pièce de théâtre dansée sera jouée en France en octobre.