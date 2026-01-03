Future Holdings AG annonce une pause stratégique et le remboursement du capital de l'investisseur à la suite du résultat de l'examen de la SIX

ZURICH, 3 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Future Holdings AG (" Future " ou " la société ") a annoncé aujourd'hui que, suite à un examen par le comité des émetteurs de la SIX Swiss Exchange, la direction et le conseil d'administration ont décidé d'interrompre le projet actuel dans sa structure existante. Cette décision fait suite à la conclusion du comité selon laquelle les exemptions requises pour la cotation prévue de la société ne pouvaient être accordées à ce stade.

Compte tenu de ce résultat, et conformément à ses responsabilités fiduciaires et à son engagement d'agir au mieux des intérêts de ses investisseurs, la société a décidé de rembourser les investisseurs pour les capitaux levés à ce jour.

"Notre priorité a toujours été la protection des intérêts de nos investisseurs", a déclaré Sebastien Hess, PDG de Future Holdings AG. "Bien que l'issue réglementaire ne soit pas celle que nous avions prévue, le remboursement immédiat du capital nous permet de maintenir la confiance et la discipline financière pendant que nous évaluons la meilleure voie à suivre pour l'entreprise".

Le conseil d'administration et la direction estiment que cette décision constitue une ligne de conduite prudente et responsable, qui apporte de la clarté aux investisseurs tout en donnant à l'entreprise le temps nécessaire pour réévaluer ses options stratégiques et son approche structurelle. Dans le cadre de ce processus, Future examinera également le cadre juridictionnel et réglementaire le plus approprié pour soutenir le développement et l'extension de son modèle d'entreprise innovant.

Tout au long du processus de cotation, la société a travaillé en étroite collaboration et de manière constructive avec ses conseillers et s'est engagée dans un dialogue ouvert et professionnel avec SIX. Bien que les équipes réglementaires et techniques concernées aient apporté leur soutien à l'approche proposée, le Comité de l'émetteur a finalement déterminé que la structure envisagée ne pouvait pas être mise en place dans le cadre réglementaire actuel.

Future Holdings AG souhaite remercier ses investisseurs pour leur confiance, leur soutien et leur engagement constructif tout au long de ce processus. L'entreprise reste attachée à la transparence et informera les parties prenantes, le cas échéant, au fur et à mesure qu'elle évaluera les prochaines étapes.