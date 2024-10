Gadopiclénol (commercialisé sous le nom de Vueway® par BRACCO) reçoit le prix de l'innovation de l'édition 2024 des JFR*- Catégorie Coup de Cœur du Jury

MILAN, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Bracco Imaging, spécialisé en produits de contraste et en solutions pour l'imagerie médicale, est fier d'annoncer que le Gadopiclénol (commercialisé sous le nom de Vueway® par Bracco) a reçu le prix de l'innovation des Journées Francophones de Radiologie (JFR), édition 2024, dans la catégorie Coup de cœur du jury.

Cet agent de contraste représente une avancée majeure dans le domaine de l'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM).

Le gadopiclénol se distingue par sa forte relaxivité et sa forte stabilité, qui permettent une qualité d'images équivalente à celle générée par les produits de contraste macrocycliques actuellement disponibles sur le marché, tout en utilisant une dose de gadolinium moindre que celle autorisée pour les produits de contraste gadolinés standard (en effet, une dose de 0,05 mmol/kg est suffisante versus une dose de 0,1 mmol/kg pour la plupart des autres produits de contraste gadolinés macrocycliques).

Le gadopiclénol est indiqué chez les enfants de plus de 2 ans et les adultes pour améliorer la détection et la visualisation des pathologies avec perturbation de la barrière hémato-encéphalique (BHE) et/ou présentant une vascularisation anormale, dans les organes suivants :

le cerveau, le rachis et autres tissus associés du système nerveux central (SNC)

le foie, le rein, le pancréas, le sein, le poumon, la prostate et le système musculo-squelettique

https://www.ema.europa.eu/fr/documents/product-information/vueway-epar-product-information_fr.pdf

L'efficacité et la sécurité du gadopiclénol à une dose moindre de gadolinium, illustre l'engagement de Bracco en faveurs de produits de contraste innovants en imagerie médicale, tout en réduisant leur impact environnemental.

L'autorisation de mise sur le marché du gadopiclénol a été octroyée à Bracco et Guerbet par l'Agence Européenne du médicament le 7 décembre 2023, faisant suite à l'autorisation de la FDA aux Etats-Unis en septembre 2022. Le gadopiclénol est commercialisé indépendamment par Bracco et Guerbet.

La remise du prix de l'innovation aura lieu le 6 octobre à 12h15 lors des Journées Francophones de Radiologie qui se dérouleront au Palais des Congrès de Paris.

Mr Fulvio Renoldi Bracco, président directeur général, et l'ensemble des équipes Bracco remercient le jury des JFR 2024 pour cette prestigieuse reconnaissance et réaffirment leur engagement pour le développement de solutions innovantes dans le domaine de l'imagerie médicale, au bénéfice des patients et des professionnels de santé.

*JFR : Journées Francophones de Radiologie

A propos de Bracco Imaging

Bracco Imaging S.p. A. ("Bracco Imaging") faisant partie du groupe Bracco, est un leader mondial, à la pointe de l'innovation, dans le domaine des produits de contraste et des solutions associées pour l'imagerie médicale. Bracco Imaging, dont le siège social est situé à Milan en Italie, a pour objectif d'améliorer la vie des patients en façonnant l'avenir de la prévention et de l'imagerie diagnostique de précision. Le portefeuille de Bracco Imaging comprend des produits et des solutions pour toutes les principales modalités d'imagerie : l'imagerie par rayons X, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'échographie améliorée par injection de contraste (PCUS) et la médecine nucléaire par le biais de traceurs radioactifs et d'agents d'imagerie pour la TEP (Tomographie par Emissions de Positons) novateurs. Bracco Imaging emploie 3 800 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde. Bracco Imaging dispose d'un pôle de recherche et développement (R&D) performant et innovant, avec une approche efficace axée sur les processus et l'expérience dans le secteur de l'imagerie diagnostique. Découvrez Bracco sur www.bracco.com

À propos du gadopiclénol

Le gadopiclénol, initialement inventé par Guerbet, avec l'apport ultérieur de la propriété intellectuelle détenue par Bracco, est un nouveau produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium (PDCG) doté d'une forte relaxivité. L'efficacité et la sécurité du gadopiclénol ont été évaluées dans l'IRM du système nerveux central, de la tête et du cou, du thorax, de l'abdomen, du pelvis et de l'appareil musculo squelettique. Le résumé des caractéristiques du produit est disponible à l'adresse suivante : Vueway, gadopiclenol (europa.eu).

Les détails des essais cliniques de phase III sont disponibles dans la base de données de www.ClinicalTrials.gov :

- Efficacité et sécurité du gadopiclénol pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du système nerveux central (SNC). Full Text View - ClinicalTrials.gov

- Efficacité et sécurité du gadopiclénol pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du corps. Full Text View -gov

A propos de la collaboration Guerbet / Bracco Imaging

En décembre 2021, Bracco Imaging et Guerbet ont conclu une collaboration mondiale pour la production de Gadopiclenol, ainsi que pour les activités de recherche et de développement. Le gadopiclénol sera commercialisé indépendamment sous deux marques distinctes. Guerbet et Bracco Imaging détiennent chacun une propriété intellectuelle pour le gadopiclénol. De plus, après une période transitoire convenue pendant laquelle Guerbet produira le gadopiclénol à la fois pour Guerbet et Bracco Imaging, les deux sociétés produiront chacune le principe actif et le produit fini du gadopiclénol. Cette collaboration stratégique devrait permettre d'accélérer l'accès au gadopiclénol, d'innover et d'améliorer les soins pour les patients et les professionnels de santé.

