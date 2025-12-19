Galatek, une startup basée à Singapour, lève 30 millions de dollars de série A pour accélérer l'automatisation basée sur l'IA dans les sciences de la vie et la fabrication de semi-conducteurs.

SINGAPOUR, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Galatek, une startup d'automatisation et d'intelligence artificielle (IA) à croissance rapide basée à Singapour, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série A d'environ 30 millions de dollars US. Ce financement permettra à l'entreprise d'accélérer le développement de produits innovants dans les domaines des sciences de la vie et de la fabrication de semi-conducteurs avancés, de renforcer sa chaîne d'approvisionnement mondiale et d'approfondir son expertise locale dans les marchés clés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie du Sud-Est.

Alors que l'IA continue d'accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs, Galatek relève des défis cruciaux dans les domaines des sciences de la vie et de la fabrication de semi-conducteurs. L'entreprise fournit des solutions d'automatisation et d'IA qui remodèlent les laboratoires intelligents et l'emballage avancé - des secteurs clés pour lesquels la précision et l'intelligence définissent la prochaine génération d'innovation. Basé dans le centre d'innovation de Singapour, Galatek combine son activité de recherche et développement agile et connectée au niveau mondial avec une présence commerciale localisée sur les marchés stratégiques, se positionnant comme un catalyseur essentiel du progrès industriel à l'ère de l'IA.

Galatek se concentre stratégiquement sur deux marchés à forte demande où subsistent d'importantes lacunes technologiques :

En sciences de la vie

L'entreprise est à l'origine du laboratoire intelligent du futur. En intégrant profondément l'IA dans les flux de travail de la recherche et du développement et des services, Galatek permet aux scientifiques d'accélérer et de réduire les risques liés à la découverte dans des applications complexes, notamment les diagnostics, le séquençage de la prochaine génération (NGS), la culture de cellules et d'organoïdes en 3D, le développement de médicaments et la biologie synthétique. Ceci est encore renforcé par la plateforme logicielle Abio de Galatek, une solution intégrée pilotée par l'IA qui unifie l'ordinateur portable de laboratoire (ELN), le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS), le système de gestion des données scientifiques (SDMS) et l'automatisation avancée pour transformer les données scientifiques en informations exploitables, rationaliser les intégrations robotiques et soutenir les opérations de laboratoire intelligent personnalisables et agnostiques dans le cloud grâce à son architecture extensible. Galatek a forgé des partenariats stratégiques avec des entreprises pharmaceutiques et des instituts de recherche de premier plan et a co-créé des laboratoires intelligents de nouvelle génération avec des partenaires universitaires de renommée mondiale tels que l'Université nationale de Singapour, mettant ainsi en place un pipeline pour un leadership technologique durable.

Dans les semi-conducteurs

Galatek se concentre également sur l'innovation et la mise en œuvre basées sur l'IA pour l'emballage avancé. Grâce à une intégration poussée de l'IA de vision et des algorithmes de contrôle des mouvements, l'entreprise répond à des exigences extrêmes en matière de précision et de fiabilité. Elle fournit des équipements et des solutions pour les processus critiques, allant de la métrologie et de l'inspection en amont à l'emballage avancé en aval. Les solutions de base incluent des systèmes de mesure de recouvrement entièrement automatisés, des systèmes d'inspection optique automatique (AOI) basés sur l'apprentissage profond et des équipements de découpage en tranches de précision. Galatek collabore actuellement avec plusieurs grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs, démontrant ainsi ses capacités de commercialisation de bout en bout, depuis la percée technologique jusqu'à la livraison à grande échelle.

Le modèle d'entreprise de Galatek, « Chaîne d'approvisionnement mondiale + service localisé », associe les avantages concurrentiels des chaînes d'approvisionnement asiatiques avec des centres de livraison appartenant à la société, en Malaisie et aux États-Unis, créant ainsi un réseau logistique mondial résilient. Sur les marchés clés, des équipes locales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est fournissent une assistance proactive et personnalisée tout au long du parcours du client, depuis les ventes et le service technique jusqu'à la conformité, en veillant à ce que les clients bénéficient d'une offre intégrée complète.

« L'industrie mondiale connaît une transformation fondamentale, sous l'impulsion de l'intelligence artificielle et de l'automatisation », a déclaré David Tian, PDG de Galatek. « Le besoin de laboratoires intelligents dans le domaine des sciences de la vie et l'impératif d'innovation dans le domaine de l'emballage avancé des semi-conducteurs ne sont pas seulement des besoins sectoriels - ce sont des moments critiques qui mobilisent toute notre attention. La mission de Galatek est d'être un partenaire fiable en matière d'infrastructure dans cette transformation. En combinant des capacités de chaîne d'approvisionnement de classe mondiale avec des ressources locales, nous sommes certains de fournir les solutions innovantes dont les clients internationaux ont besoin - des solutions qu'il est souvent difficile pour les fournisseurs traditionnels de déployer rapidement. Ce financement de série A nous permet d'accélérer notre parcours pour remplir ce rôle à grande échelle. »