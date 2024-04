Galénic, la marque française pionnière de soins de la peau de haute performance scientifique, lance son nouveau soin Couture Secret D'Excellence L'Essence, à l'occasion de Hainan Expo, l'Exposition Internationale de Produits de Consommation de Chine (CICPE).

HAIKOU, Chine, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- En hommage aux soixante années de lien diplomatique remarquable entre la Chine et la France, le pionnier français des soins de la peau Galénic a été présenté au pavillon de France lors de la 4e Exposition internationale de produits de consommation en Chine. À l'occasion de cet événement, Galénic a présenté son tout nouveau produit, Couture Secret d'Excellence L'Essence. La marque a pu démontrer son leadership durable en matière de soins de la peau de haute performance proposant des produits toujours plus efficaces et avancés reposant sur une recherche scientifique de pointe depuis plus de 45 ans.

Le consul général de France à Guangzhou, M. Sylvain FOURRIÈRE, a visité le stand de Galénic et a déclaré : « Je connais Galénic depuis de nombreuses années, la marque incarne à la fois le pouvoir et l'efficacité scientifique, ainsi que l'élégance française. »

M. Xavier CHATTE-RUOLS, directeur adjoint de Business France-Chine, a assisté à l'événement et a prononcé un discours au cours duquel il a déclaré qu'il anticipe avec enthousiasme l'introduction d'un plus grand nombre de marques françaises comme Galénic auprès des consommateurs chinois, incarnant ainsi les normes françaises élevées en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité. En outre, il espère également une collaboration plus étroite entre la Chine et la France dans les domaines culturel et commercial à l'avenir.

Au cours de l'Exposition, Galénic a lancé son nouveau soin Couture Secret d'Excellence L'Essence. Le petit dernier de la collection Couture Secret d'Excellence témoigne de l'engagement de Galénic en faveur de l'innovation. Utilisant son actif exclusivement breveté, ALGAE-TIDE, et intégrant la technologie exclusive de pénétration cellulaire ActiveAnchor™ reposant sur la science galénique, cette formule vient parfaitement compléter la collection Couture Secret d'Excellence, aux côtés des crèmes visage et yeux, du sérum et de la mousse nettoyante. Cette formule remarquable offre des avantages anti-âges à la peau, confirmant davantage la position de Galénic en tant que précurseur dans le domaine des soins scientifiques de la peau.

Au cours de l'exposition, Galénic a présenté un éventail de formules scientifiques précises, ainsi que des applications innovantes dérivées de brevets de recherche scientifique profondément enracinées dans le patrimoine français et présentant les avancées scientifiques et technologiques pionnières de la marque dans les soins de la peau.

Sarah Michel-Stevens, directrice générale de Galénic, a déclaré : « Depuis que nous avons introduit Galénic sur le marché chinois en 2020, nos produits ont été adoptés par ses consommateurs. Nous voyons Hainan Expo comme une opportunité de présenter la marque à un plus grand nombre. Nous sommes engagés à accélérer notre croissance sur le marché chinois, proposant à ses consommateurs des soins de la peau avant-gardistes et hautement performants issus d'une recherche scientifique poussée et des dernières innovations. »