Galeon dévoile sa nouvelle plateforme Atlantis

Galeon révèle sa nouvelle plateforme Atlantis en version beta, accessible sur liste d'attente. Un écosystème riche, original et immersif qui permet à tous les membres de la communauté Galeon, les Pionniers, de se rassembler et de promouvoir une médecine communautaire et décentralisée.

PARIS, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Après une rentrée chargée en événements santé et rencontres, Galeon révèle son tout nouvel écosystème autour de sa plateforme : Atlantis. Plateforme innovante, elle a pour but de connecter tous les membres de la communauté Galeon, les « Pionniers » :

- Le personnel hospitalier qui utilise le logiciel tous les jours pour soigner,

- Les patients qui bénéficient des innovations de Galeon, comme logiciel et dossier patient,

- Les innovateurs, les early adopters.

Atlantis sera accessible en ligne partout dans le monde, 24/24h et continuera d'évoluer dans le temps. C'est une plateforme gamifiée, simple, accessible à tous. Cette dernière a été pensée pour accueillir les millions de pionniers qui ne sont pas encore dans la crypto, créant un pont entre le Web2 et le Web3. Tout cela en garantissant une expérience utilisateur simple et fluide.

Toujours avec l'ambition de rendre la médecine plus simple, Galeon utilise des technologies innovantes telles la blockchain et l'IA au travers de cette application. Le Dossier Patient Informatisé intelligent de Galeon sécurise et hyper-structure les données de santé anonymisées. Grâce à ses algorithmes, Galeon rend possible le traitement et l'analyse de cette donnée de manière décentralisée, tout en préservant la vie privée des patients. Atlantis permet à tous d'investir dans le futur de la médecine et de réunir sa communauté de pionniers en santé.

L'idée derrière Atlantis est de rassembler toutes les personnes souhaitant s'engager dans cette nouvelle ère de la médecine basée sur les données. Elles pourront y investir en $GALEON et voter pour des projets scientifiques à but non-lucratif pour faire évoluer la science et la recherche médicale.

Atlantis est à l'image de Galeon : innovante, inédite et pourtant simple à utiliser.

Pour découvrir la plateforme et devenir aussi un Pionnier, rejoignez la liste d'attente ici .

À propos

Galeon rassemble une communauté de pionniers autour de la santé, de l'IA médicale et de la technologie blockchain. Galeon permet aux patients, chercheurs, professionnels de la santé et investisseurs du projet, de s'associer et de collaborer pour plus d'innovations dans la médecine. Galeon s'inscrit aussi dans le mouvement DeSci en libérant le pouvoir de l'IA et la blockchain sur la donnée de santé et en décentralisant la science. www.galeon.care pour plus d'infos.

Contact presse :

[email protected]