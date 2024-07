GAMAYA et Terraview fusionnent pour ouvrir de nouvelles perspectives aux systèmes alimentaires durables grâce à l'intelligence agronomique alimentée par l'IA

Les entreprises intégreront leurs plateformes AgTech pour proposer des solutions de décarbonisation et d'utilisation efficace de l'eau pour les cultures de canne à sucre et de raisin, et prévoient d'étendre leurs activités à d'autres chaînes de valeur et d'autres marchés à l'avenir.

LAUSANNE, Suisse, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- GAMAYA et Terraview ont annoncé leur fusion, combinant leurs plateformes alimentées par l'IA pour améliorer la durabilité et la résilience climatique dans la production alimentaire mondiale. Ce mouvement stratégique vise à répondre à la problématique de la décarbonisation et de l'efficacité de l'eau dans les cultures de canne à sucre et de raisin, avec des projets d'expansion dans d'autres chaînes de valeur et sur de nouveaux marchés. L'entreprise fusionnée opérera sous la marque GAMAYA.

Innover dans le domaine de l'agrotechnologie face aux défis climatiques

Le secteur agricole a besoin de solutions de pointe, fiables et durables pour lutter contre les pressions du changement climatique. GAMAYA et Terraview tirent parti de leurs positions de leaders technologiques pour créer des outils d'intelligence agronomique complets conçus pour relever ces défis. En travaillant avec les clients tout au long de la chaîne de valeur, GAMAYA et Terraview tireront parti de leur connaissance des cultures, de leur compréhension du secteur et de leurs produits existants pour répondre à des besoins actuellement non satisfaits dans l'agriculture, en créant des solutions complètes, solidement testées et évolutives qui apportent une valeur ajoutée et un impact tangibles.

Tirer parti d'une expertise éprouvée

GAMAYA : Au cours des neuf dernières années, GAMAYA a développé et testé son produit phare « CanaSight », qui est utilisé par les cultivateurs de canne à sucre au Brésil, en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique et en Inde. GAMAYA a récemment sorti « CanaTrace », un ensemble d'outils de suivi, de déclaration et de vérification (MRV) qui permet la décarbonisation de la culture de la canne à sucre. C'est actuellement l'un des trois principaux produits au niveau mondial, desservant plus de 1,5 million d'hectares de terres agricoles et s'appuyant sur des partenariats avec les principaux acteurs de l'industrie.

Terraview: Au cours des cinq dernières années, Terraview est devenu un leader mondial dans la chaîne de valeur de la culture du raisin (en particulier du raisin de cuve). Son produit phare, « TerraviewOS », permet d'établir des prévisions de production, de risque et d'irrigation dans plus de 35 vignobles en Espagne, aux États-Unis et en Australie. « Aquaview » est un produit d'IA natif, conçu pour offrir des informations sur l'irrigation en temps quasi réel avec une infrastructure minimale.

Leadership et investissement

Yury Vasilkov dirigera la nouvelle entité en tant que PDG et membre du conseil d'administration.

deviendra directeur scientifique et sera membre du conseil d'administration.

Des investisseurs majeurs, dont Seed4Equity, Glasshouse (le bureau de gestion de patrimoine de Peter Brabeck-Letmathe), ICOS Capital, le groupe Mahindra, VI Partners et 3SV (Three State Ventures) de Binny Bansal, soutiennent cette fusion, conscients qu'elle peut avoir une incidence mondiale importante sur le secteur agricole.

Le point de vue de la direction

Yury Vasilkov , PDG : « Grâce à cette fusion, nous pouvons débloquer un marché de plus de 10 milliards de dollars. La décarbonisation et l'utilisation efficace de l'eau seront les principales priorités de l'agriculture dans les années à venir, et nous sommes bien placés pour saisir ces occasions, en commençant par les cultures dans lesquelles nous sommes actuellement les principaux acteurs. »

: Piyush Harsh , directeur scientifique : « En unissant nos forces et en intégrant notre offre technologique, nous créerons un effet significatif pour les agriculteurs du monde entier - non seulement en améliorant la durabilité face aux contraintes des ressources, mais aussi leur rentabilité et les moyens de subsistance de la communauté. »

: « Prateek Srivastava , cofondateur de Terraview et actuellement vice-président EMEA de Cropin : « GAMAYA et Terraview réunissent des produits uniques mais complémentaires, une stratégie "go-to-market" fiable, ainsi que des connaissances approfondies, pour aller de l'avant et assurer le succès de l'entreprise. Il s'agit d'une union parfaite qui peut avoir une incidence sur 5 % de l'ensemble des terres arables, créant ainsi une valeur ajoutée durable pour la planète ».

« Taha Ben Mrad , président du conseil d'administration de GAMAYA : « La fusion renforcera nos expertises respectives et nous permettra de développer une offre plus complète pour l'agriculture régénératrice. L'union des forces de GAMAYA et de Terraview représente les fondements d'une entreprise transformatrice pour l'avenir de l'agriculture ».

Pour de plus amples informations, consultez le site www.gamaya.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2462144/GAMAYA_Logo.jpg