Game District acquiert une participation majoritaire dans Gleam Games, la société derrière le célèbe jeu de puzzle EverBlast

Game District a acquis une participation majoritaire dans Gleam Games. L'acquisition met en évidence l'essor du secteur turc du gaming.

ISTANBUL, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le géant du jeu Game District, basé en Asie du Sud-Est, a acquis une participation majoritaire dans le turc Gleam Games, une startup de jeux mobiles à croissance rapide, connue pour son jeu de puzzle à succès, EverBlast. À la suite de l'acquisition, Eser Yoğurtcu, cofondateur et CEO de Gleam Games, deviendra directeur de la stratégie chez Game District.

Eser Yogurtcu(Right), Saad Hameed(Mid), Ahmed Amman(Left)

La décision de Game District, l'un des principaux développeurs de jeux mobiles de la région MENA, reflète son engagement à se développer sur les principaux marchés internationaux et à renforcer la position de la Turquie en tant que pôle d'innovation régional.

La Turquie s'est imposée comme un pays dynamique dans le domaine du gaming, suscitant l'intérêt des investisseurs et produisant des jeux populaires dans le monde entier. À la suite de cycles d'investissement réussis, dont celui de Gleam Games, d'un montant de deux millions USD, mené par Ludus VC et IstCapital, le secteur turc des jeux s'est remarquablement développé.

Vague d'enthousiasme à la perspective de façonner l'avenir des jeux mobiles

« Cette acquisition est une étape majeure dans notre mission, qui est de devenir un acteur incontournable du gaming mobile à l'échelle mondiale. En joignant nos forces à celles de Gleam Games, nous voulons être à la pointe de l'innovation et de la créativité dans notre secteur, en tirant parti de notre expertise collective pour établir de nouvelles normes dans le domaine des jeux », déclare Saad Hameed, CEO de Game District.

Eser Yoğurtcu, entrepreneur chevronné doté d'une vaste expérience dans le secteur, notamment chez Peak Games, un studio racheté par Zynga pour 1,8 milliard USD, a déclaré : « En tant que directeur général de Game District, je me réjouis à la perspective de façonner l'avenir des jeux mobiles, en m'appuyant sur les succès de Game District et de Gleam Games. Nous sommes prêts à apporter au marché des idées audacieuses qui redéfiniront les jeux mobiles ».

Fondé par Eser Yoğurtcu, Berkay Bekil et Furkan Bekil, Gleam Games s'est rapidement imposé dans le secteur des jeux mobiles en Turquie. La société a été reconnue pour EverBlast, un jeu de puzzle qui a attiré des centaines de milliers de joueurs grâce à sa conception et à son gameplay attrayants. En intégrant des outils de développement de jeux avancés et l'IA, Gleam Games est devenu un studio de jeux à la pointe de la technologie qui se concentre sur la création d'expériences utilisateur attrayantes.

Game District est reconnu pour son vaste portefeuille, avec plus de deux milliards de téléchargements et sept millions d'utilisateurs actifs quotidiens. La société occupe une place unique dans la région MENA. Avec des partenariats couvrant de grandes marques internationales telles que la NFL, l'acquisition de Gleam Games promet d'étendre sa portée et de tirer parti de l'écosystème florissant du gaming en Turquie.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2561667/Gleam_Games.jpg

Personne de contact :

Cansu Gültekin

[email protected]