Gamelearn lance un outil de création pour créer des jeux vidéo à partir de contenus formation

MADRID, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La société espagnole présentera son nouveau produit le 15 octobre, en trois langues sur ses réseaux sociaux | Vous pouvez vous inscrire dès maintenant

Gamelearn , leader mondial dans la création de jeux vidéo de formation en entreprise, présentera le 15 octobre un outil de création révolutionnaire qui vous permettra de créer des jeux vidéo de formation en quelques heures et sans écrire une seule ligne de code : l'Editor.

Pionnière du game-based learning, avec 15 ans d'expérience et entreprise la plus récompensée du secteur, Gamelearn a décidé de partager sa technologie consacrée à la création de jeux vidéo afin que toute entreprise, ingénieur pédagogique, consultant, école de commerce ou université puisse créer des jeux vidéo en utilisant leurs propres contenus.

« À chaque fois que vous jetez un coup d'oeil aux tendances du marché pour voir quelles innovations sont disponibles dans le domaine de l'apprentissage digital, le nom de Gamelearn se situe sans aucun doute parmi les meilleurs. Nous sommes très enthousiastes et attendons avec impatience cet événement annuel, car, en plus d'être un événement d'excellence, plein d'émotions, nous avons l'intention de commencer à travailler avec l'Editor dès que possible », explique Pablo A. Michel Ortega, LATAM Digital Learning Manager de PepsiCo.

Le nouvel outil de création créé par Gamelearn démocratise le game-based learning de manière définitive. Ce qui demandait auparavant des millions d'euros d'investissements, des années de travail et d'énormes équipes spécialisées, peut maintenant être fait par une seule personne, en quelques heures, sans compétences en programmation.

Dans un contexte marqué par la transformation digitale, il est plus que jamais nécessaire que le secteur de la formation dispose des bons outils afin d'accroître l'attractivité de la formation en ligne. Il est essentiel d'assurer l'engagement et de garantir l'apprentissage des apprenants grâce à l'apprentissage par l'expérience et des feedbacks personnalisés. De nouveaux formats sont nécessaires pour apporter une offre de formation différente de ce qui existe déjà sur le marché.

La première présentation de ce nouvel outil de création se déroulera lors d'un événement en ligne majeur, diffusé à des milliers de professionnels de la formation à travers le monde, le 15 octobre prochain. Vous pouvez vous inscrire gratuitement dès maintenant !

« Recette d'un succès : mitonnez une approche de formation ludique, inédite et attrayante, où chacun progresse à son rythme ; et saupoudrez-la d'interlocuteurs réactifs à l'enthousiasme communicatif ! », affirme Anne Chaumont SG/RH/Formation Permanente chez Météo-France.

À propos de Gamelearn :

Gamelearn est la principale plate-forme de jeux vidéo de formation. L'entreprise d'origine espagnole, fondée par Ibrahim Jabery, Mai Apraiz et Eduardo Monfort, a révolutionné le secteur de la formation en entreprise grâce à la méthodologie du game-based learning et a vu sa trajectoire récompensée par de nombreux prix. Gamelearn a collaboré sur des projets de communication, de formation, de sensibilisation et de développement de plus de 300 000 employés de 3 000 entreprises environ à travers le monde.

www.game-learn.com

Liens connexes

https://game-learn.com/



SOURCE Gamelearn